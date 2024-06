Fin de semana perfecto: el K-drama estelarizado por Jang Ki-yong y otras series para ver sin parar

Problemas como la bulimia y la adicción a los smartphones afectan a la familia. (Nefflix)

Semanalmente actualizamos el listado de los K-dramas favoritos en Netflix Corea del Sur. Estas producciones destacan por su alta calidad, giros narrativos y personajes con los que los espectadores se identifican, manteniéndolos al borde del asiento.

No obstante, esta semana han ingresado al listado programas que no son K-dramas: una animación basada en un manga y un par de producciones occidentales que han logrado ganarse un lugar y merecen ser mencionadas en este top por su calidad en sus historias, actuaciones y más.

Top 10 de K-dramas

1.- The 8 Show

Ocho personas atrapadas en un misterioso edificio de ocho pisos participan en un juego tentador pero peligroso en el que ganan dinero conforme pasa el tiempo.

Los participantes enfrentan precios inflados en mil veces todo lo que compran en The 8 Show. (Crédito: Netflix)

2.- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Guardianes de la noche)

Este anime está basado en el período Taisho en Japón. Tanjiro, un chico de buen corazón que vende carbón para vivir, descubre que su familia fue masacrada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor Nezuko, la única sobreviviente, ha sido transformada en un demonio. Aunque devastado por esta cruda realidad, Tanjiro se compromete a convertirse en un ‘cazador de demonios’ para poder devolverle la forma humana a su hermana y matar al demonio que masacró a su familia.

"Mugen" será el tema de apertura de la cuarta temporada. La canción fue realizada por la banda de j-rock My First Story junto al cantante Hyde. (Créditos: Crunchyroll)

3.- Una familia atípica

Alguna vez tuvieron superpoderes únicos, pero la vida moderna hizo que perdieran sus habilidades… hasta que una mujer misteriosa lo cambia todo.

Chun Woo-hee interpreta a Do Da-hae en "Una familia atípica" de Netflix. (crédito: Netlfix)

4.- El mejor béisbol

Jugadores de béisbol aficionados se enfrentan a profesionales del deporte en un campeonato para determinar qué equipo es el ganador absoluto.

Esta serie coreana pone al espectador en los zapatos de jugadores amateurs de beisbol. (Netflix)

5.- Rapsodia de pollo frito coreano

Esta serie documental explora cómo las recetas tradicionales han dado forma a la escena gastronómica actual de Corea, destacando la popular combinación de pollo frito y cerveza.

Una serie que presenta diferentes platillos favoritos de Corea del Sur. (Netflix)

6.- Kaiju No. 8

En un mundo plagado de criaturas conocidas como Kaiju, Kafka Hibino aspiraba a alistarse en la Fuerza de Defensa. Hace una promesa ir con su amiga de la infancia, Mina Ashiro, pero pronto, la vida los lleva por caminos separados. Mientras trabaja limpiando después de las batallas de Kaiju, Kafka conoce a Reno Ichikawa. La determinación de Reno de unirse a la Fuerza de Defensa reaviva la promesa de Kafka de unirse con Mina y proteger a la humanidad.

Kaiju No. 8 - © JAKDF 3rd Division © Naoya Matsumoto/SHUEISHA

7.- Amor después del divorcio

Tras volver a la soltería, este grupo de divorciados y divorciadas se prepara para conseguir sus citas, convivir con otras personas y encontrar de nuevo el amor.

Un grupo de divorciados se reúne para encontrar a su próxima pareja. (Netflix)

8.- Hablando con franqueza

Un comentarista respetado pierde de pronto la capacidad de filtrar sus palabras al aire y atrae la atención de una guionista de televisión que lo invita a su programa de variedad.

Esta serie de comedia se ha ganado la atención de los usuarios. (Netflix)

9.- Bridgerton

Mientras las debutantes anhelan ser los diamantes más relucientes del baile, una discreta gema con una doble vida descubre su propio brillo entre secretos y sorpresas.

Luke Newton como Colin Bridgerton, Nicola Coughlan como Penelope Featherington en el capítulo 3-02 de Bridgerton. (Cr. Liam Daniel/Netflix © 2023)

10.- La reina de las lágrimas

La ‘reina de las tiendas departamentales’ y su esposo —que proviene de un pueblo pequeño— transitan una crisis conyugal hasta que, de repente, el amor comienza a florecer otra vez...

La reina de las lágrimas (Créditos: Netflix)

En estos últimos días las preferencias de los usuarios de la plataforma cambiaron, dejando algunos títulos fuera de la lista, manteniendo a otros en su nivel de popularidad y dejando entrar a otros shows.

No hay que perder de vista que algunos títulos solo están disponibles en Corea del Sur y que están marcando tendencia de lo que pronto podrá verse en esta región, así que no hay que perder los ánimos en caso de que no se puedan ver en el catálogo actual de Netflix.