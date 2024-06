Irán, China y Rusia aseguran que aún es posible reanudar la aplicación del acuerdo nuclear de 2015

Los gobiernos de Irán, China y Rusia han asegurado este miércoles que aún es posible reanudar la aplicación del acuerdo nuclear de 2015, que en su momento permitió levantar las sanciones económicas y financieras impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea contar Irán, y del que Washington se retiró en 2018. "Todavía es posible reanudar la aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), y la República Popular China, la República Islámica de Irán y la Federación Rusa están dispuestas a ello", reza un comunicado conjunto compartido por la agencia de noticias iraní IRNA. En ese sentido, han destacado que, desde la retirada de Estados Unidos, los tres países "no han escatimado esfuerzos" en restablecer el acuerdo, y han criticado a la Administración de Joe Biden por "no tener la voluntad política" de "compensar la errónea política" del expresidente Donald Trump. Por contra, han ensalzado la actitud "responsable" de Irán por mostrar su disposición a volver al acuerdo de forma que se garantice la retirada de las sanciones contra Teherán. "Ha llegado el momento de que los países occidentales muestren voluntad política y se abstengan del interminable ciclo de escalada que han alimentado durante los dos últimos años y tomen las medidas necesarias para reanudar la aplicación del PAIC", han añadido los tres países en el marco de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Irán, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y Alemania firmaron en 2015 el pacto nuclear, cuyo cumplimiento permitió levantar las sanciones económicas y financieras impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea contar Irán. Sin embargo, en mayo de 2018, Washington abandonó el pacto y restableció las sanciones contra Irán con el argumento de que Teherán estaba violando el acuerdo y desarrollando armas nucleares, si bien el resto de países afirmaron que estaban dispuestos a conservar el acuerdo. En octubre de 2023, la Unión Europea decidió mantener las sanciones contra Irán por su actividad nuclear al constatar que Teherán no había cumplido con sus compromisos basados en el mencionado acuerdo.

