Celia Pedraza se deshace en halagos hablando de su hermana María

"Tuve un accidente con la moto, yo solo, no iba rápido y todo salió bien! Me han operado del hombro derecho y tendré que estar un tiempo sin moverme mucho" comunicaba este sábado Miguel Herrán a través de sus redes sociales. Un accidente que ya nos había adelantado esta semana su pareja, Celia Pedraza: "No ha sido nada grave, se está recuperando en casa. No es nada grave, esté estupendo, tiene una pequeña luxación y está en casa recuperándose". En el evento de MO, Celia nos confesó que "estoy muy bien, muy contenta con mi peque, pasando mucho tiempo en familia y muy feliz" y nos aseguraba que la experiencia como madre "está siendo maravilloso, la maternidad da mucho vértigo, pero está siendo increíble". Además, nos desveló que Miguel como padre "es un sueño, es increíble, está encantado. Miguel consiente mucho, pero los dos, es un padrazo" Como no podía ser de otra manera, también le preguntamos por cómo está llevando su hermana haberse convertido en tía y nos comentó que "muy bien, intenta pasar todo el tiempo que puede con ella, ella sí que consiente más, ella es la que más consiente". Muy unida a su hermana, Celia se deshacía en elogios hablando de ella y le agradecía públicamente que sea un pilar fundamental en su vida: "Siempre ha sido un gran apoyo y tenerla es maravilloso".