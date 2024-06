Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia son nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU

La Asamblea General de Naciones Unidas ha elegido este jueves a Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU por un periodo de dos años, de forma que sustituyen así a Ecuador, Japón, Malta, Mozambique y Suiza. El presidente de la Asamblea General, Dennis Francis, tras felicitar a los que han obtenido la membresía, ha manifestado que "espera con interés sus contribuciones a la paz y la seguridad mundial". En una votación que ha sido secreta, los que han sido elegidos han obtenido una mayoría de dos tercios. De los candidatos que se habían presentado, se han quedado sin asiento Argentina, Italia y Noruega. El Consejo de Seguridad, organismo encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, está compuesto por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y tienen derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) y diez son elegidos por la Asamblea General por un periodo de dos años. Los otros cinco miembros no permanentes (actualmente, Argelia, Corea del Sur, Eslovenia, Guyana y Sierra Leona) ocuparon su silla a principios de este año, por lo que su participación no termina hasta finales de 2025. Estos diez puestos se distribuyen según cuatro grupos regionales: África y Asia, Europa Oriental, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y otros Estados. El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha felicitado a los nuevos miembros para el periodo 2025-2026 y les ha estrechado la mano para una "estrecha cooperación". "Esperamos una estrecha cooperación con ustedes para promover la paz y la seguridad globales, defender la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional y promover el desarrollo sostenible", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

