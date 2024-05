EEUU percibe que la operación israelí en Rafá puede ser insostenible y no acabará con Hamás

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha avisado este domingo que, en estos momentos, la nueva operación israelí en la ciudad gazatí de Rafá puede convertirse en una situación "insostenible" y en modo alguno terminará con la presencia de las milicias del movimiento islamista palestino Hamás en la zona. En una entrevista con el programa Face the Nation, de la cadena CBS, Blinken ha insistido de nuevo en que EEUU sigue necesitando de Israel un plan "creíble" tanto para la situación actual como para el futuro de Gaza para que ambos países actúen en completa sintonía. Blinken ha recordado que ahora mismo Israel se ha visto obligado a reanudar las operaciones en el norte de Gaza tras constatar que Hamás se está reconstituyendo en la zona. "Ahora toca Rafá. Y es posible que Israel tenga éxito al principio, aunque a un coste potencial increíblemente alto para los civiles, pero no es sostenible y no va a durar", ha avisado el secretario de Estado. Blinken ha estimado que Israel se encuentra ahora mismo en una especie de callejón sin salida. "Se van a encontrar con una insurgencia constante porque, hagan lo que hagan en Rafá, no van a poder incautarse de todas las armas de Hamás que hay ahí", ha indicado. "Pero si se marchan de Gaza tal y como están las cosas, van a generar un vacío que primero va a ser rellenado por el caos y la anarquía, y después por el retorno de Hamás", ha zanjado, "de ahí qe necesitamos un plan no solo para lo que ocurre ahora: no hace falta un plan para lo que venga después". En la misma entrevista, Blinken confirmó que Estados Unidos ha suspendido un envío de bombas pesadas a Gaza, las llamadas 'bombas tontas' de 900 kilos, por su carácter indiscriminado al carecer de un sistema de guiado, pero ha avisado además de que su país se reserva el derecho a paralizar el envío de "ciertos sistemas" de armamento si Israel decide finalmente efectuar una incursión por tierra a gran escala en Rafá. Por último, el secretario de Estado de EEUU también verificó el reciente informe de su departamento que apunta a que "resulta razonable pensar que Israel ha efectuado actos inconsistentes bajo el derecho Internacional" aunque indicó que la "niebla de guerra", la confusión derivada del conflicto, "imposibilita efectuar conclusiones finales sobre incidentes individuales".