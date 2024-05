“¡Acaben con ellos!”: el mensaje que escribió una ex candidata presidencial de Estados Unidos en un cohete israelí

Nikki Haley visitó un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la frontera con el Líbano, donde las tropas israelíes combaten contra el grupo terrorista Hezbollah

La ex candidata presidencial republicana Nikki Haley, ahora aliada de Donald Trump, se ha convertido en la última del rosario de políticos estadounidenses en visitar Israel y mostrar su apoyo al estado hebreo, aunque en su caso ha ido más lejos que otros colegas suyos.

En el curso de una visita a un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la frontera norte del país con el Líbano, Nikki Haley escribió un mensaje con un marcador sobre uno de los proyectiles listos para ser disparados sobre el Líbano.

“¡Acaben con ellos! EEUU ama a Israel. Por siempre, Nikki Haley”, escribió de su puño y letra sobre un cohete M795, proyectil explosivo con efectos de fragmentación y onda expansiva común también en las Fuerzas Armadas estadounidenses, según recogieron varios medios de comunicación, también israelíes.

Aunque Haley posteó en su cuenta de X varias fotografías de su visita, se abstuvo de incluir la imagen en la que ella aparece escribiendo sobre el proyectil.

En su visita junto a Danny Danon, parlamentario israelí y antiguo embajador ante la ONU, Haley hizo unas breves declaraciones en el mismo sentido: “Estados Unidos apoya a Israel. Israel lucha hoy contra los enemigos de Estados Unidos. No paren hasta haber triunfado”, dijo dirigiéndose a Danon.

Haley fue precandidata republicana en EEUU hasta hace varias semanas, cuando se retiró de la carrera dejando a Donald Trump como único candidato presidencial (aún por oficializar). La semana pasada, y tras varios meses de distanciamiento, Haley anunció que votaría por Trump, a pesar de la ‘moderación’ de la que ella hace gala y de las acerbas críticas que ha expresado contra él en el pasado. Consideró que un segundo mandato del demócrata Joe Biden “sería una catástrofe”.

El jueves, Trump aseguró que contará con Haley en su “equipo” si resulta vencedor de las elecciones previstas para el próximo 5 de noviembre. “Creo que ella estará en nuestro equipo de alguna forma porque compartimos ideas y tenemos los mismos pensamientos”, dijo a la prensa tras un multitudinario mitin en el Bronx.

Donald Trump junto a Nikki Haley en la Oficina Oval de la Casa Blanca en octubre de 2018 (REUTERS/Jonathan Ernst)

En una publicación en su plataforma Truth Social el 11 de mayo, Donald Trump escribió que “no está siendo considerada” para ser su candidata a la vicepresidencia. Entre los nombres que más circulan para el puesto se encuentran los senadores Tim Scott y J.D Vance y la legisladora de Nueva York Elise Stefanik.

Aliados de Trump con Netanyahu

Por otra parte, tres ex funcionarios de política exterior de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump se reunieron el lunes pasado con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otras figuras públicas en Israel, según informó a la agencia Reuters una persona con conocimiento directo del asunto.

La delegación estaba formada por Robert O’Brien, que fue el cuarto y más reciente asesor de seguridad nacional de Trump, así como por el ex embajador en Emiratos Árabes Unidos John Rakolta y el ex embajador en Suiza Ed McMullen, dijo la persona, que pidió mantenerse en el anonimato ya que el itinerario del viaje no era público.

Uno de los principales objetivos del viaje era obtener una mejor comprensión de la compleja situación política interna de Israel, dijo la persona familiarizada con la visita. Fue un raro caso de aliados de Trump viajando al extranjero como parte de una delegación organizada para reunirse con funcionarios extranjeros. Y tuvo lugar en un contexto de tensiones entre Israel y el gobierno de Biden sobre la conducción israelí de la guerra en Gaza.

No quedó claro de qué habló la delegación de aliados de Trump con los israelíes. La fuente señaló que el grupo no estaba actuando a petición del ex presidente y no tenía ningún mensaje que entregar a los funcionarios israelíes. Pero todos ellos sirven como asesores informales de Trump, y el ex presidente probablemente recibirá una lectura de las reuniones, agregó la persona.

(Con información de AFP y EFE)