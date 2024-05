La emotiva despedida de Erik Lamela del Sevilla: qué dijo sobre un posible regreso a River en este mercado de pases

Lamela se refirió a la chance de volver a River en este mercado de pases

Erik Lamela tuvo una emotiva despedida del Sevilla, donde finalizó su vínculo luego de tres temporadas. El cuadro español le brindó un cálido saludo en las redes sociales, donde compartió un video con sus mejores momentos en el club y luego el futbolista de 32 años brindó una conferencia de prensa.

Una de las respuestas más buscadas tuvo que ver con el futuro del jugador surgido en River Plate y el posible regreso al Millonario en el actual mercado de pases, ya que el futbolista con paso por la selección argentina cuenta con el pase en su poder y, como él mismo lo manifestó, escuchará ofertas.

“No lo sé, no quiero crear falsas expectativas. Estoy en un momento donde solo pienso en recuperarme de esta pequeña lesión, ya arranco a correr en estos días y tengo todas las vacaciones para prepararme bien de cara a una próxima pretemporada. El club que me quiera se tendrá que contactar conmigo y si yo veo que hay interés, voy a poner de mi lado el mío. Es algo que todavía no tengo decidido”, aseguró Erik, quien se recupera de un leve esguince de rodilla.

Erik Lamela fue transferido a la Roma luego del descenso de River Plate a la B Nacional en 2011

Lamela debutó en 2009 en River Plate de la mano de Néstor Pipo Gorosito y alcanzó su pico de rendimiento en el Millonario un año después. Luego de perder la promoción ante Belgrano, y que el club descendiera por primera vez en su historia a la B Nacional, Coco fue transferido a la Roma de Italia a cambio de 14 millones de euros. En total, disputó 36 encuentros, anotó cuatro goles y brindó seis asistencias en el Millo, que deberá pelear con una jugosa oferta que habría recibido del Besiktas de Turquía.

“Fue un honor vestir la camiseta del Sevilla. Este es un club que siempre va a estar en mi corazón debido”, continuó Erik, quien destacó el título ganado el año pasado por la Europa League, donde fue decisivo en la semifinal al anotar el 2-1 ante la Juventus en tiempo suplementario. Luego, en la definición se impusieron ante la Roma por penales.

El delantero argentino Erik Lamela posa junto al trofeo de la Liga Europa durante su acto de despedida del Sevilla FC, celebrado este martes. Lamela abandona el club hispalense tras tres temporadas y 92 partidos oficiales disputados (EFE/ Raúl Caro)

“Este equipo se va a reconstruir bien porque tiene a favor a la gente y sus dirigentes saben qué tienen que hacer”, expresó el argentino, en relación a la mala temporada del Sevilla. “Es un club muy grande que estará bien a corto plazo porque en la dificultad nunca se dio por vencido”, aseguró el mediocampista que en total disputó 92 encuentros oficiales con el equipo andaluz y marcó 16 goles.

“Pasé 3 años maravillosos en este club, pero los ciclos se acaban. Este club se metió en mi corazón, fue un honor vestir la camiseta del Sevilla”, cerró un emocionado Lamela, quien en su carrera también tuvo un paso por el Tottenham de la Premier League. “Gracias, Erik. Te echaremos de menos, Coco”, fue la despedida en las redes oficiales del club español.

Germán Pezzella también se refirió a su posible vuelta a River Plate este año

Otros de los ex futbolistas de River Plate con presente en la selección argentina que sonó para retornar a River Plate fue Germán Pezzella. Tras su arribo al país, donde se sumará a los entrenamientos con la Albiceleste de cara a la gira previa a la Copa América de Estados Unidos, el marcador central declaró de manera similar a Lamela. “Se habla mucho. No quiero hablar de eso ahora por respeto a mi club, por respeto a River que está en plena competencia. Hoy estoy con la cabeza en la Selección y después veremos”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Pezzella bajó su cláusula de rescisión de 50 a cuatro millones de euros luego de la última renovación. Es por eso que desde el elenco de Núñez prestaron atención, aunque la traba radica en intentar no tener que hacerse cargo del costo completo de la misma.