El punto ganado por Djokovic que provocó los suspiros del público en Roland Garros: la racha que acecha de Roger Federer

Novak Djokovic se estrenó de la mejor manera en la primera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que se disputa sobre polvo de ladrillo. El número 1 del mundo venció al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-4, 7-6 (3) y 6-4 en un encuentro muy especial para el vencedor porque se acercó a un récord absoluto en este deporte y se robó los suspiros del público después ganar un punto del segundo parcial.

La acción destacada de la jornada tuvo lugar en el tie break después de que Nole se había llevado el primer set en el estadio Philippe Chatrier, reducto con capacidad para 15.000 personas. El serbio ejerció su saque y mantuvo un extenso rally de 25 golpes con intercambios permanentes hasta que un drop shot adelantó a la red al tenista local, 142° del escalafón, quien alcanzó a pasar la bola del otro lado con un derechazo paralelo. La poca velocidad de la pelota le permitió responder a Djokovic con una devolución pegada al fleje que no fue devuelta.

Inmediatamente, el público alabó la intervención de uno de los mejores tenistas de la actualidad. Los aplausos se multiplicaron por miles en las butacas de la pista central. Novak Djokovic alzó su brazo derecho para celebrar el punto ganado con el público y lanzó un desaforado grito por la importancia de su jugada, que lo adelantó 3-0 parcialmente. Su triunfo ante Herbert le permite disputar la segunda ronda ante Roberto Carballés Baena (63) y también lo dejan a un paso de igualar una marca del circuito.

Con el resultado positivo de este martes, Djokovic igualó a Serena Williams en el segundo puesto de los jugadores con más victorias en Grand Slam. Ambos tienen 367 y permanecen a dos de Roger Federer (369), ya retirado de manera profesional. Algo que el europeo, fácilmente, podría superar en París. Para eso, deberá vencer a Carballés Baena; en la tercera ronda se podría medir a Gael Monfils (37) o Lorenzo Musetti (30); y en la cuarta corren con posibilidades de llegar el argentino Francisco Cerúndolo (27), Filip Misolic (243), Fabio Fognini (93) o Tommy Paul (14).

* El resumen de la victoria de Novak Djokovic

Luego de firmar su buen debut, Novak concedió declaraciones a la prensa: “Estoy contento de haber empezado a jugar así, estoy contento de cómo me he sentido en la pista. Me he sentido bien. Me estoy moviendo en la dirección correcta, pero esto es sólo el principio”. A continuación, el máximo ganador de Majors (busca desempatar el primer lugar con la líder en la rama femenina, Margaret Court, ambos con 24) señaló la importancia de este tipo de competencias a sus 37 años: “Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo: los Grand Slams son los torneos que me levantan por la mañana, me hacen salir de la cama y ponerme a entrenar. Eso es lo que me motiva cuando salgo a la pista a entrenar, pienso en los Grand Slams”.

Más adelante, explicó por qué decidió asistir el lunes como espectador a la Philippe Chatrier para observar de cerca la caída de Rafael Nadal contra Alexander Zverev en sets corridos: “Ha sido un placer verle. No recuerdo la última vez que vi un set en directo en un partido de tan alto nivel, aparte de los partidos de la Copa Davis. Vi que Iga (Swiatek) y (Carlos) Alcaraz estaban allí. Todos queríamos sentir el ambiente, vislumbrar este momento, que puede ser un momento único, quizá su último momento en las pistas de aquí, aunque aparentemente puede que no sea así”.