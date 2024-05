Peter Weir, autor de "El show de Truman", León de Oro honorífico en la Mostra

Roma, 9 may (EFE).- El cineasta australiano Peter Weir, autor de películas como "El show de Truman" o "El club de los poetas muertos", recibirá el León de Oro honorífico en el 81º Festival de Venecia, anunciaron este jueves sus organizadores.

"La Mostra, la Bienal de Venecia y su León de Oro forman parte del imaginario de nuestra profesión. Ser premiado por el trabajo de una vida como director es un gran honor", ha celebrado el realizador, de 79 años, en un comunicado.

El director del certamen, Alberto Barbera, destacó que "con solo 13 películas durante cuarenta años, Peter Weir se ha asegurado un lugar en el firmamento de los grandes directores del cine moderno".

En este sentido, consideró su cinematografía "audaz, rigurosa y espectacular", marcada por "una constante de sensibilidad que le permite afrontar temas eminentemente modernos como la fascinación por la naturaleza y sus misterios, la crisis de los adultos en las sociedades consumistas, la dificultad en la educación de los jóvenes a la vida, la tentación del aislamiento físico y cultural o el instinto de la sana rebelión".

"Weir logró el hito de reforzar su posición en el sistema de Hollywood mientras remarcaba una distancia claramente neta con la industria del cine americano", subrayó.

El cineasta, Óscar a la carrera en 2022, fue una figura clave en la Nueva Ola australiana en la década de los 70 y se consolidó en el panorama internacional con la cinta bélica "Gallipoli" (1981), protagonizada por uno de sus actores fetiche, Mel Gibson.

En su variopinta filmografia destacan "The year of living dangerously" (1982), con Gibson y Linda Hunt, que ganó un Óscar como mejor actriz por su papel, o "The mosquito coast" (1986), con Harrison Ford, Helen Mirren y River Phoenix.

Mientras que después rodaría algunas de las cintas más recordadas de la historia del cine, como "Dead poets society" (1989), con Robin Williams como inolvidable profesor de literatura, la exitosa "The Truman show" (1998) o "Master and commander" (2003).

La 81ª edición del Festival de cine de Venecia tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre y, a falta de conocer las películas que optarán al León de Oro y al resto de premios, ya se ha confirmado que el jurado estará presidido por Isabelle Huppert. EFE

