Ismael Serrano, Marwán, Juan Diego Botto o Vetusta Morla, acuden a la acampada de la UCM en apoyo a Palestina

Personalidades de la cultura como el cantante Ismael Serrano, Marwán, Vetusta Morla o el actor Juan Diego Botto han acudido este jueves a la acampada propalestina de la Universidad Complutense de Madrid para pedir que se detenga el "genocidio" en Gaza. Marwán, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha señalado que el conflicto le toca de cerca porque procede de una familia de refugiados palestinos y ha reconocido estar "emocionado" ante la respuesta de los jóvenes, al tiempo que ha pedido la comunidad internacional "contundencia". El cantautor ha pedido que se ofrezca "garantías de vivir en paz" a la población palestina y que se cumplan los Derechos Humanos porque "hasta ahora el incumplimiento es absolutamente brutal", y ha lamentado que a Ucrania "se les arme hasta los dientes y a los palestinos haya solo este tipo de propaganda". "Debe haber un cese inmediato y permanente del fuego y que haya una movilización para que haya sanciones contra Israel y para la creación y reconstrucción de un Estado palestino", ha asegurado, antes de rematar que las personas que se manifiestan por Palestina no son "antisemitas". En la acampada también ha participado Ismael Serrano, que en 'X' ya había anunciado su presencia, y asegura que es "urgente detener la masacre" y exigir a los políticos que "pasen de las palabras a los hechos". "Los estudiantes representan el sentir de toda la ciudadanía. El genocidio en Gaza debe detenerse. Es emocionante ver a los jóvenes comprometidos con la paz", afirma Ismael Serrano. Por su parte, Juan Diego Botto ha comentado que pedir a Naciones Unidas que rompa relaciones diplomáticas con Israel "está por debajo de lo exigible". "Naciones Unidas ya está hablando de genocidio y cuando se habla de genocidio en curso, todo lo que no sea romper relaciones comerciales o diplomáticas está por debajo de lo exigible", ha afirmado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. A esta concentración también han acudido tres integrantes de Vetusta Morla. La banda lo había anunciado en su perfil de 'X', donde han exigido a los gobiernos "que actúen y paren la masacre" de Palestina. "Los atentados de Hamás en octubre no pueden justificar el asesinato de más de 30 mil palestinos, ni la vulneración de los derechos humanos e internacionales", han publicado.