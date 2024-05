Castillo afirma que leyó "un documento sin consecuencias" y no dio golpe de Estado en Perú

Lima, 9 may (EFE).- El expresidente de Perú Pedro Castillo volvió a argumentar este jueves que el mensaje de su fallido autogolpe de Estado que pronunció el 7 de diciembre de 2022 fue "simplemente" la lectura de "un documento sin ninguna consecuencia" durante la audiencia de control de acusación contra el exgobernante y exministros implicados en el supuesto delito de rebelión.

"Jamás cometí el delito de rebelión. Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia", dijo Castillo tras preguntar al juez "desde cuándo" un documento "tiene municiones".

La audiencia, que se desarrolló de manera virtual, la dirigió el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, y contó con la presencia de los acusados y sus abogados, representantes de la Fiscalía y de la Procuraduría General del Estado.

La Fiscalía pide para Castillo 34 años de prisión por la presunta comisión del delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Por otro lado, solicita 25 años para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, los exministros de Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, y 15 años para el exministro Aníbal Torres.

También pide 25 años contra el exgeneral de la Policía Nacional Manuel Lozada, el excomandante Jesús Venero y el teniente Eder Infanzón.

Este jueves se inició el control de acusación fiscal por este caso, y tanto Castillo como Chávez se acreditaron en los respectivos penales donde cumplen prisión preventiva, mientras que el resto se encuentran en libertad con restricciones.

Tras notificarse las defensas de cada uno de los acusados, el abogado de Castillo anunció la presentación de un recurso de nulidad de la petición del Ministerio Público.

El abogado de Castillo, Walter Sifuentes, expuso, como han hecho en varias ocasiones otras defensas, que la detención de este fue irregular e ilegal y que no dio un golpe de Estado, puesto que su discurso no se hizo realidad y no tuvo consecuencias.

Un argumento que ya ha sido rechazado por el propio Checkley y el Tribunal Constitucional en otras ocasiones y que este jueves el magistrado volvió a negar.

El juez concluyó la audiencia tras el debate y anunció que resolverá en la próxima audiencia de control, el 21 de mayo, fecha en la que la Fiscalía podrá sustentar su acusación.

Además, anunció audiencias para el 23 y 28 de mayo y para el 6 y 26 de junio, e indicó que a finales de ese mes se decidirá si Castillo y el resto de implicados van a juicio por el golpe de Estado. EFE

pbc/gdl/gbf

(video)