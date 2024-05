Rodolfo Sancho llega a Madrid tras el juicio de su hijo Daniel

Rodolfo Sancho regresa a España tras más de un mes en Tailandia apoyando incondicionalmente a su hijo Daniel durante todas las sesiones del juicio por el presunto asesinato premeditado de Edwin Arrieta. No será hasta el próximo agosto cuando se haga pública la sentencia, aunque la defensa del cocinero español está satisfecha con cómo se ha desarrollado el juicio, en el que la Fiscalía no habría podido demostrar que hubo premeditación en la muerte del cirujano colombiano. Convencido de la inocencia de su hijo y de que Daniel no será condenado a pena de muerte ni a cadena perpetua -sino a 8 años de cárcel por homicidio imprudente al tratarse de una muerte accidental fruto de una pelea entre ambos, que es lo que ha mantenido la defensa del chef desde un primer momento- el actor ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto de Madrid Barajas acompañado por dos de sus abogados, Carmen Balfagón y Ramón Txipirrás, que han asistido a la última semana del juicio contra el joven. Muy serio, con aspecto cansado e intentando pasar desapercibido con una gorra, Rodolfo ha asegurado que está "todo bien", sin confirmar si está tranquilo y satisfecho con la declaración de Daniel, y si confía en que la sentencia sea favorable. Aunque en un primer momento su intención era coger un ascensor, el protagonista de 'El ministerio del Tiempo' ha optado por usar una de las rampas mecánicas del aeropuerto para 'librarse' de las preguntas de la prensa aunque, al no conseguirlo, ha decidido darse media vuelta y dar la espalda a la cámara mientras Carmen Balfagón ha ejercido de 'escolta' del actor. "Ya vale chicos, por favor, ya está bien" ha exclamado la abogada molesta, repitiendo en varias ocasiones que dejásemos tranquilo a Rodolfo. Sin embargo, y tras asegurar que no pensaban hacer declaraciones, la penalista sí ha respondido al abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, que ha no se cree el perdón del artista ni el de su hijo: "Nos da igual las declaraciones que esté haciendo, él que haga las que considere, nosotros no vamos a decir nada más" ha zanjado. Revelando que han visto "bien" a Daniel, Carmen Balfagón ha preferido no comentar si son optimistas y se ha ceñido a la sentencia que conoceremos en agosto. "Cuanto la tengamos lo sabremos todo" ha explicado. A su lado, un Rodolfo que ha dado la callada por respuesta girado en todo momento para no comentar nada sobre cómo está su hijo y cuáles son sus sensaciones tras el largo juicio. "Ya vale, por favor, por favor" ha zanjado su abogada antes de que el actor, nervioso, haya 'atropellado' con el carrito de sus maletas a la reportera antes de abandonar el lugar airado.