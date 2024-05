Clara Roquet dirige 'Las largas sombras': "Somos la mitad del país y queremos la mitad del pastel"

Este viernes 10 de mayo Disney+ estrena 'Las largas sombras', su nueva serie original española. Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Lorena López y Ana Rayo encabezan el potente reparto de la ficción capitaneada por Clara Roquet, que debuta como directora en una serie de televisión con un thriller de seis capítulos en los que cuenta con un equipo liderado por mujeres no solo delante, sino también detrás de las cámaras. Algo que, destaca la realizadora catalana, no debería ser excepcional y evidencia que "todavía queda mucho por andar" en términos de igualdad. "Es curioso que se siga destacando tanto esto porque demuestra que no es una cosa muy habitual. Ojalá llegásemos a un momento en el que uno dice: ¡Uy, mira! Cuenta con un equipo predominantemente masculino'", reflexiona Roquet en una entrevista concedida a Europa Press en la que, a la hora de hablar de igualdad real, pide acudir a las estadísticas. Y es que los datos, asegura, no solo no engañan sino que son directamente "alucinantes". En este punto, la ganadora del Goya a la mejor dirección novel en 2021 con su ópera prima 'Libertad', recuerda que, según cifras facilitadas por SGAE y CIMA, en 2022 solo el 18 por ciento de los largometrajes producidos en España estuvieron dirigidos por mujeres. "Y a pesar de eso a veces te encuentras el discurso de 'No, ya está la paridad' (...) pero la realidad es que hay que mirar más arriba y hay mucho trabajo por hacer. Todavía hay que seguir diciéndo que somos la mitad del país y que queremos la mitad del pastel. Nada más y nada menos", sentencia Roquet. "Lo que tiene ser llamativo no es el género del elenco, es el género de la serie, que es un thriller que ha contado con una mirada increíble como la de Clara Roquet y ya está", apostilla Belén Cuesta que en 'Las largas sombras' da vida a Teresa. "Lo que está claro es que si todavía seguimos hablando de esto, si todavía se pone de titular, si todavía se vende con ese gancho... es porque evidentemente no está nada normalizado. Y eso es porque que queda muchísimo trabajo", apunta Irene Escolar. La actriz se pregunta si no habrá aún hombres que "no querrán ver esta serie porque está toda protagonizada por mujeres. "Realmente teníamos un debate por que quizá todavía hay algunos prejuicios en algunos hombres", reflexiona Escolar que en 'Las largas sombras' da vida a Paula una incansable y hosca inspectora que investiga la desaparición de su hermana varias décadas. UN THRILLER DE "AUTOCONOCIMIENTO" Un personaje, el de Escolar, que no existía en la novela homónima escrita por Elia Barceló en la que se basa esta serie que, en sus seis capítulos, relata la historia de un grupo de amigas del instituto en Elda (Alicante) que vuelven a reunirse justo cuando en Mallorca aparecen los restos mortales de una de sus antiguas compañeras que desapareció en su viaje de fin de curso hace 25 años. Una trama "llena de capas" que aborda temas como la amistad, la culpa o la nostalgia y que Roquet le ha dado la oportunidad de adentrarse por primera vez en el thriller. Un género que, apunta, ha estado siempre "muy masculinizado" y al que ha querido aportar su visión para crear personajes "complejos, con imperfecciones y claroscuros". Mujeres, coinciden en destacar tanto la directora como las protagonistas de la serie, alejadas de los estereotipos con los que este género suele despachar a los personajes femeninos. "Tenía muchas ganas de poder usar el género como excusa para contar otras historias", señala la realizadora. "Aquí el thriller, de alguna manera, es una excusa para hablar de los personajes, de las personas, de sus comportamientos y de sus conductas", coincide Marta Etura, que interpreta a Sole, una política ordenada y metódica con un oscuro pasado familiar, que destaca que 'Las largas sombras' es una serie "que invita al autoconocimiento, a reconocernos en los personajes y a investigar cómo somos y cómo nos comportamos los seres humanos". UN "SEXTO SENTIDO" CONTRA LOS ABUSOS SEXUALES Y precisamente de "comportamientos que ya no se pueden tolerar" hablan las protagonistas de la serie y la realizadora al referirse a los casos de los presuntos abusos sexuales que han sacudido últimamente el sector cultural, primero contra las acusaciones contra el director Carlos Vermut y, hace menos de un mes, contra el dramaturgo Ramón Paso. Un tema, el de los abusos, que también aborda la serie en su tramo final y en el que, lamentablemente, también queda mucho camino por recorrer. "Creo que todavía hay que hacer mucho, que estamos fallando. Es necesario poner a disposición de las trabajadoras y trabajadores protocolos para evitar las agresiones sexuales", afirma Roquet que aboga por realizar también "trabajo muy fuerte en la educación". "Creo que hay que concienciar, sobre todo a los productores, a la gente con dinero, con poder en la industria, de que esto ya no es admisible y no se puede poner dinero en proyectos que hagan estas personas porque es un tipo de comportamiento que ya no se puede tolerar. Y creo que es responsabilidad de todas y todos, también mía", sentencia la directora. "Lo que no hay que hacer es poner el foco en las víctimas, en que tengan que sacarlo todo a la luz. Necesitan sus tiempos para asumir sus traumas y sus heridas", apunta Itziar Atienza que hace un llamamiento para que la sociedad "esté preparada para recibir esas denuncias" y apoyar debidamente a quien da ese paso adelante. "Se está despertando una alerta en toda la sociedad, no es solo propio de nuestro sector. Se está desarrollando una especie de sexto sentido", dice Elena Anaya. La actriz que en la serie interpreta a Rita, una directora de cine que lleva años sin volver a ver a sus amigas, aboga por estar todos atentos para "parar, detener, interrumpir inmediatamente o arrancar de raíz, si hace falta, a la persona que está comportándose de una manera incorrecta". "Creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de estar ahí, tanto en el mundo del cine como en cualquier ámbito, en el laboral, en el personal... en todos los lugares creo que todos y todas tenemos un compromiso y una responsabilidad. Y no nos podemos despistar ni un segundo", sentencia. "Hay un hartazgo en la sociedad al saber que es un comportamiento que viene de hace tiempo y ya dices 'Basta ya. Esto tiene que terminar'. Y para que termine todos tenemos que poner de nuestra parte y buscar todas las herramientas posibles", concluye Etura.