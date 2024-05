Los Angeles Galaxy no pasa del empate en Seattle y Colorado frena a New York City

Nueva York, 5 may (EFE).- Los Angeles Galaxy no pasó este domingo del empate en el campo de Seattle Sounders mientras que Colorado Rapids cortó la buena racha de New York City en el cierre de la duodécima jornada de la MLS.

Galaxy acusó la baja del español Riqui Puig, ausente por acumulación de tarjetas, y firmó tablas sin goles en Seattle.

Los angelinos, con un empate y una derrota en sus dos últimos partidos, son terceros en el Oeste con 19 puntos en 11 encuentros.

Al frente de esta conferencia está Real Salt Lake, del colombiano Cristian Arango (21 puntos en 11 duelos), que precisamente será el próximo rival del Galaxy.

En la Gran Manzana, New York City llevaba cinco partidos sin perder (tres triunfos y dos empates) pero este domingo cayó ante Colorado Rapids por 0-2 con un golazo del brasileño Rafael Navarro y un tanto de Cole Bassett.