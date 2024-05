Sin Lionel Messi y Luis Suárez, Inter Miami ganó en Vancouver y sigue como único líder de su conferencia en la MLS

El Inter Miami consiguió una valiosa victoria por 1-2 frente al Vancouver Whitecaps en un encuentro disputado sin sus principales estrellas, los argentinos Lionel Messi, Sergio Busquets y el uruguayo Luis Suárez. El equipo de Gerardo Tata Martino se apoyó en las destacadas actuaciones del ecuatoriano Leonardo Campana y del finlandés Robbie Taylor para mantener su posición de liderazgo en la Conferencia Este de la MLS.

El marcador se abrió en el minuto 38 cuando Robbie Taylor concretó un impresionante gol, adelantando al Inter Miami. Pese a la ausencia de sus figuras más reconocidas, el equipo logró sostener un alto nivel de juego, algo que se reflejó en la solidez defensiva y la efectividad en el ataque.

En la segunda mitad del partido, el Vancouver Whitecaps intensificó su presión sobre el conjunto visitante. Sin embargo, en el minuto 54, Leonardo Campana aprovechó un pase de Robbie Taylor y marcó el segundo gol del encuentro con un preciso remate de derecha. Este tanto, el cuarto del ecuatoriano en la temporada, ofreció una cómoda ventaja de dos goles al Inter Miami.

Pese al dominio de las Garzas, Vancouver no cedió y encontró una oportunidad de acortar distancias gracias a un penal otorgado por el árbitro, quien revisó un contacto entre Avilés y Fafa Picault y determinó la infracción. El escocés Ryan Gauld se encargó de ejecutarlo, reduciendo la diferencia en el marcador.

El equipo canadiense luchó hasta el último momento del tiempo añadido, pero el sistema defensivo del Inter Miami consiguió resistir los embates para cerrar el partido con una victoria. Este triunfo permite al Inter Miami extender su racha invicta a diez partidos, mientras que el Vancouver Whitecaps acumula seis encuentros sin conocer la victoria.

La noticia de la ausencia de Messi, Suárez y Busquets había generado expectativas y fue tema de atención incluso antes del partido. Axel Schuster, director general de los Whitecaps, advirtió a los aficionados mediante un comunicado de prensa sobre la posibilidad de que esas estrellas no viajasen para el partido.

“Aunque no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y para nosotros era importante comunicarlo a nuestros aficionados lo antes posible”, explicó Schuster.

La decisión de reservar a estas figuras parece estar centrada en los próximos compromisos del Inter Miami, que disputará sus próximos partidos en casa contra el Atlanta United y el Saint Louis City. Este estrategia permite a Martino gestionar mejor el desgaste físico de sus jugadores clave en una fase crucial de la temporada.