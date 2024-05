Carmen Borrego recuerda a María Teresa Campos en el Día de la Madre

Tras vivir una de las experiencias más duras a nivel profesional como ha sido su paso por 'Supervivientes 2024', Carmen Borrego aterrizaba en España sabiendo que su hijo se había separado de Paola Olmedo, pero enterándose en directo de que ambos habían hecho una exclusiva hablando exclusivamente de ella. Y no precisamente en términos positivos. Sin tiempo para poder digerir todo lo que había vivido en Honduras, Carmen tenía que hacer frente al distanciamiento de su hijo y a las duras palabras que este había tenido para ella. Además, la colaboradora de televisión aseguraba que el reality le había servido para pasar el duelo de su madre. Hoy, cinco de mayo, Día de la Madre, la hermana de Terelu Campos ha querido utilizar sus redes sociales para recordar a María Teresa Campos con una imagen de lo más especial en la que ambas salen sonriendo a la cámara. "Felicidades mamá , es el primer año que no estás pero en mi corazón vivirás siempre. Cuánto te echo de menos!!" escribía Carmen en la biografía de la publicación, desvelando que aunque es el primer año que no está físicamente, la siente igual de cerca que siempre. María Teresa Campos fue el pilar fundamental de toda la familia y, tal y como han desvelado Terelu y Carmen, si ella hubiese estado viva muchas de las cosas que han ocurrido recientemente no se hubieran producido nunca. Por eso, quizás, ambas echan de menos poder apoyarse en la que ha sido su madre y mejor amiga toda su vida.