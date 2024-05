Luis Enrique: "Hubiera firmado generar este número de ocasiones y lo claras que han sido"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha afirmado que antes de jugar este miércoles contra el Borussia Dortmund en la ida de las semifinales de la Champions League, "hubiera firmado generar el número de ocasiones" que sus pupilos han generado durante la segunda mitad del partido y "lo claras que han sido para marcar", aunque sin premio a tenor del definitivo 1-0 favorable a los alemanes. "Hubiera firmado generar el número de ocasiones que hemos generado y lo claras que han sido para marcar. Pero luego hay que estar un poco más efectivos para conseguir otro resultado", dijo Luis Enrique en rueda de prensa desde el Signal Iduna Park. "Será abierto como este partido, sin ninguna duda, y veremos qué versión damos", aludió al duelo de vuelta. "Los entrenadores tomamos siempre decisiones en función de lo que consideramos que es mejor para nuestro equipo. Creo que antes de entrar en valorar los cambios, creo que se ha visto un partido igualado, con dos equipos que juegan bien a fútbol cuando tienen el balón y que es difícil quitarles el mismo", resumió el entrenador asturiano del PSG. "Creo que hemos generado los dos equipos muchas ocasiones de gol y que, si antes del partido me dicen si firmaba tener tantas ocasiones de gol como en este partido, lo hubiera firmado. Pero esta vez el rival ha marcado un gol, nosotros no hemos sido capaces de marcar ninguna de las ocasiones y es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego", añadió el extécnico de FC Barcelona y la selección española. Pese a la derrota, auguró un encuentro de vuelta distinto. "Es la primera vez en la competición que el Dortmund va a jugar su segundo partido fuera de casa. Es la primera vez que nosotros vamos a jugar nuestro segundo partido en casa, con lo cual son escenarios diferentes y nuevos. Nosotros ahora ya no tenemos nada que perder", argumentó. "Es más, independientemente del resultado, habríamos ido a ganar el siguiente partido. Todo lo que ha rodeado el partido por parte de las aficiones, ambiente excepcional de los aficionados alemanes y también excepcional de nuestros 3.000 parisinos cantando todo el partido y animándonos, en París será la inversa. Estaremos respaldados por nuestro público y solo hay que pensar en recuperarse, en mejorar algunos aspectos del juego", comentó el entrenador español. Respecto a la lesión del defensa Lucas Hernández durante la acción del gol, Luis Enrique aclaró poco. "No tengo ninguna información más allá de la que los doctores nos han dicho. No ha podido continuar y queda a la espera de informes médicos, no sé realmente", se limitó a contestar. "Claramente nuestro objetivo era presionar. Claramente el Dortmund es un equipo que con el balón es capaz de jugar pases cortos, pero a la vez tiene un jugador como Füllkrug, un jugador muy alto y poderoso para jugar balón largo. Hemos intentado protegernos en ese lado derecho nuestro, izquierdo de ellos, y permitir un 2 con 1 contra Bradley Barcola para estar en disposición de cada balón largo, tener o a nuestro lateral o a nuestro interior con posibilidades es ayudar", explicó. De cara a la vuelta, señaló que los pupilos de Edin Terzic "van a defender esos balones largos". "El Dortmund es un equipo muy bien trabajado. Tiene esas dos opciones: si no le presionas bien, es capaz de salir jugando; si le presionas bien, juega balón largo", aseguró Luis Enrique. "Creo que el partido ha estado muy igualado, muy disputado. Nosotros hemos, quizás en la primera parte, estado un pelín menos intensos en ataque, sin generar de verdad peligro; la segunda ha sido totalmente diferente", concluyó el entrenador gijonés en la sala de prensa.