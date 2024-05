La app de Gemini ya está disponible en más de 150 países pero ninguno de la UE

Google ha ampliado la disponibilidad de la aplicación Gemini para el 'smartphone', que ya puede usarse en más de 150 países de todo el mundo, pero no en los que forman parte de la Unión Europea. La llegada de la 'app' Gemini a nuevos países y territorios está siendo gradual, ya que depende de "las normativas locales" y de os principios de Google para la IA. Desde su lanzamiento en febrero, se ha extendido a más de 150 países y con soporte para nueve idiomas. Dependiendo del sistema operativo, se puede accede a Gemini, el 'chatbot' de Google, a través del Asistente, y con una nueva 'app' que está disponible para Android o a través de la aplicación de Google en iOS. A fecha de 1 de mayo, la lista de países y territorios donde está disponible en cualquiera de sus modalidades para móvil no incluye ninguno de los países miembros de la Unión Europea ni Reino Unido ni Suiza. Desde The Verge apuntan que el motivo se encuentra en las leyes sobre privacidad y seguridad, más estrictas en esta región, aunque Google no ha detallado el retraso en su lanzamiento en la UE. Tampoco está disponible por el momento Meta AI, aunque su reciente lanzamiento se limita a 13 países y al idioma inglés. Por el contrario, ChatGPT, de OpenAI, sí puede utilizarse en Europa. No obstante, esta limitación se refiere a la 'app' móvil de Gemini, ya que los usuarios de la UE pueden acceder a las capacidades del 'chatbot' a través de la web y las extensiones para buscar información en los servicios de Google.