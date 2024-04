Sinner enciende las alarmas

Madrid, 29 abr (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo y primer favorito del Masters de Madrid, avanzó a los octavos de final tras ganar al ruso Pavel Kotov (6-2 y 7-5), pero se mostró preocupado por las molestias en la cadera derecha que empezó a notar en el torneo de Montecarlo.

El tenista de San Cándido, el jugador más en forma del circuito, reconoció que siente "algunos problemas en la cadera derecha". "No es nada grave, pero en algunos momentos me molesta más que en otros. Tengo un gran equipo que me apoya y me cuida", indicó en la pista al final del encuentro.

"Estoy en mi mejor momento. Veremos qué pasa el martes. Evaluaremos qué es lo mejor para mi cuerpo", añadió Sinner, que en octavos de final se enfrentará al ruso Karen Khachanov.

"Si salgo a la pista es que puedo jugar y si no salgo a la cancha, algo poco probable, será por mi bien y para los próximos torneos. Pero estoy tranquilo. Tengo confianza en que mi nivel suba el martes", señaló.

"Karen y yo nos conocemos bastante bien. Nos hemos enfrentado varias veces. Será un partido difícil porque está en buena forma", añadió el número dos del mundo. EFE

