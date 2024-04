La Autoridad Palestina anuncia una serie de reformas para mejorar la transparencia financiera

La Autoridad Palestina ha anunciado este domingo una serie de reformas encaminadas a mejorar la transparencia financiera y reducir el "despilfarro" en lo que se trata de la primera de numerosas medidas, que serán anunciadas durante las próximas semanas, en medio de un llamamiento internacional para realizar cambios de cara a la posibilidad de asumir más responsabilidades en la Franja de Gaza tras el fin del conflicto. "El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de reformas para racionalizar el gasto público y garantizar la transparencia. En menos de un mes desde su constitución, el Consejo de Ministros ha aprobado el primer conjunto de reformas recomendadas por el Comité Ministerial Permanente de Reformas. (...) El proceso de reforma pretende reducir el despilfarro, reorientar los recursos para mejorar los servicios a los ciudadanos y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores palestino publicado en su cuenta de la red social X. Entre las principales medidas se encuentran la realización de procesos "competitivos" para los nombramientos gubernamentales, incluidos los de alto nivel; la aplicación "sin excepciones" de la edad de jubilación, establecida en 60 años para el personal civil y militar, 65 años para los embajadores y en 70 para los jueces; la activación de mecanismos públicos de denuncias ciudadanas, que serán enviadas mensualmente al Consejo de Ministros; y la publicación del presupuesto en la página web del Ministerio de Finanzas. El Consejo de Ministros también ha aprobado una serie de reformas para reducir el gasto público de las asignaciones "no ajustadas a la ley", y a partir de ahora se realizarán controles del uso de los vehículos gubernamentales, no se producirán nuevas contrataciones hasta la aprobación de una dotación estratégica de personal, y se congelarán los viajes innecesarios y el alquiler de nuevos edificios de oficinas hasta la aprobación de un "estudio exhaustivo". Asimismo, ha creado un subcomité formado conjuntamente por funcionarios gubernamentales y miembros de la sociedad civil para examinar la fragmentación en las instituciones del Gobierno y preparar un plan para solucionar su eficacia y racionalizar el gasto público. "Esta es la primera serie de reformas, a la que seguirán otras en las próximas semanas centradas en mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, una reforma de la justicia, en materia de Derechos Humanos, sobre libertad y Estado de derecho, la mejora de la calidad de servicios como la sanidad y la educación, empoderamiento de los gobiernos locales, transformación digital y desarrollo económico, entre otras", reza la misiva. Además, el Comité se ha comprometido a colaborar "estrechamente" con la sociedad civil para realizar estas reformas, cuya aplicación será supervisada por la oficina del primer ministro palestino, Mohamed Mustafa. Este anuncio ha llegado tan solo unas semanas después de la formación del nuevo Gobierno palestino, que asumió sus funciones tras la sorpresiva renuncia del ahora ex primer ministro Mohamad Shtayé y de su gobierno a finales de febrero, en plena ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza, así como el repunte de la violencia contra la población palestina en Cisjordania. En los últimos años, el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha sufrido una pérdida de credibilidad debido a los casos de corrupción que han ido apareciendo, en medio de las presiones de sus socios occidentales para que modernice las instituciones y el apoyo cada vez mayor de la población al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).