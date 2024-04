Duelo crucial por la permanencia en el Nuevo Mirandilla

Cádiz/Palma, 27 abr (EFE).- El Cádiz y el Mallorca se miden este domingo en un duelo crucial en la batalla que mantienen por la permanencia, al estar separados por seis puntos en la zona baja, con los cadistas antepenúltimos y los isleños dos posiciones por encima, decimosextos, con lo que un triunfo le daría vida a los cadistas y oxígeno a los mallorquines.

El Cádiz, que suma 25 puntos y marca la línea del descenso, se lo juega casi todo: seguir en la pelea por la salvación o hundirse más y ver más cerca la Segunda División. El equipo del argentino Mauricio Pellegrino tiene ante sí la oportunidad de acercarse al Mallorca y dejar a tres puntos la desventaja que tiene con respecto a los baleares para afrontar con optimismo los últimos cinco partidos de Liga.

A los gaditanos no les queda otra que ir a por el triunfo ante un rival directísimo, con la esperanza de enjugar las diferencias que ahora mismo son de seis unidades y que condenan a los amarillos al descenso.

Con seis puntos menos que Mallorca y Celta de Vigo, el conjunto gaditano quiere sacar la cabeza del pozo, redoblar esfuerzos y volver a hacerse fuerte en casa para lograr su objetivo, después de dos derrotas seguidas que han frenado en seco el crecimiento en puntuación alcanzado tras vencer consecutivamente en el Nuevo Mirandilla al Atlético de Madrid (2-0) y al Granada (1-0).

Los gaditanos perdieron contra el Girona la semana pasada (4-1) y anteriormente frente al Barcelona (0-1) y han visto cómo sus rivales se han escapado en la tabla, salvo el Celta y el Mallorca, que tienen 31 puntos. En el caso de su rival del domingo, después de encadenar dos derrotas (0-1 ante el Real Madrid y 2-1 la pasada jornada contra el Sevilla) desde que perdió por penaltis la final de la Copa del Rey ante el Athletic (1-1) en La Cartuja.

De esta circunstancia quiere echar mano el conjunto que entrena Pellegrino para restar la amplitud clasificatoria que ahora tienen los vigentes subcampeones de Copa.

En el Cádiz volverá después de cumplir un partido de sanción el lateral izquierdo Javi Hernández, que podría recuperar su puesto en detrimento del brasileño Lucas Pires. Causan baja los lesionados Jorge Meré y Romy Kouamé.

El Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre afrontará un choque clave para mantener, como mínimo, el colchón de puntos -seis- que le separan del Cádiz, su anfitrión este domingo en el Nuevo Mirandilla y que marca la frontera de la zona de descenso.

Los bermellones deben elevar el nivel de juego demostrado en las 16 salidas que han realizado esta temporada, saldadas con una solo

victoria (ante el Celta), 9 derrotas y 6 empates, para intentar salir

airosos de una final anticipada por la permanencia.

Un nuevo traspiés lejos de Son Moix tendría consecuencias para los bermellones, todas ellas negativas para sus intereses: además de

perder la estadística particular con el equipo del argentino Mauricio Pellegrino -el Cádiz empató 1-1 en Palma- la próxima jornada recibirá

al Atlético de Madrid con la obligación de ganar.

El Mallorca finalista de la Copa del Rey, que perdió en la tanda de penaltis frente al Athletic Club de Bilbao, estará abocado al sufrimiento en el tramo final del campeonato si no es capaz de, al menos, puntuar en el Nuevo Mirandilla.

Aguirre podrá contar con todos los integrantes de la plantilla, a excepción del central José Manuel Copete, sancionado por acumulación

de amonestaciones. Es probable que el técnico realice algunos cambios con respecto al once que perdió la semana pasada en la visita al Sevilla (2-1).

Además del posible regreso a la titularidad del serbio Matija Nastasic en el sitio de Copete, el entrenador mallorquinista también podría alinear al balear Abdón Prats -autor del gol en el Ramón Sánchez Pizjuán- para acompañar arriba al kosovar Vedat Muriqi.

Es en el ataque donde ha centrado gran parte de sus esfuerzos esta temporada con el objetivo de mejorar la producción ofensiva.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Ousou o Fali, Chust, Javi Hernández; Alcaraz, Álex Fernández, Sobrino o Alejo, Navarro; Juanmi y Ramos.

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Nastasic, Toni Lato; Samu Costa, Morlanes, Dani Rodríguez; Abdón Prats y Muriqi.

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 14.00.

Puestos: Cádiz (18º, 25 puntos); Mallorca (16º, 31 puntos).

-La clave: Marcar el primer gol podría ser fundamental entre los dos equipos que menos tantos meten en el campeonato liguero.

-El dato: Cádiz y Mallorca se han medido nueve veces en Primera División en el estadio Mirandilla, con cuatro triunfos de los gaditanos, tres empates y dos victorias bermellonas.

-Las frases:

Mauricio Pellegrino, entrenador del Cádiz: “El partido es importantísimo y clave, aunque no definitorio”.

Javier Aguirre, técnico del Mallorca: "Si no somos capaces de sumar y el Cádiz lo hace, nos meteremos en zona peligrosa".- EFE

-El entorno: La afición del Cádiz intentará conjurarse para apoyar a su equipo desde la grada en una oportunidad crucial para mantener las opciones de permanencia. EFE

Palma, 27 abr (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha afirmado que su equipo "no especulará con el empate" este domingo en Cádiz, un resultado que mantendría los seis puntos de ventaja de los bermellones sobre el conjunto cadista en la tabla.

"Vamos a ganar, que es nuestra intención primaria en todos los partidos", remarcó el Vasco.

Los mallorquinistas afrontarán la "final" por la permanencia en el Nuevo Mirandilla, "perfectamente recuperados y con muchas ganas de hacer un buen partido", aseveró Aguirre.

"Los números son datos, no opiniones. Si no somos capaces de sumar y el rival lo hace, no meteremos en zona peligrosa. Por ello, vamos con intención de ganar y hacer un buen partido. No estamos salvados, nos faltan partidos y puntos para estar un año más en la categoría", señaló el técnico del club balear.

El Mallorca perdió (2-1) la jornada pasada, una derrota que fue "un palo duro", reconoció Aguirre.

"Hicimos una primera parte espectacular, pero no pudimos meterle distancia a la zona de ascenso. Ya estamos mentalmente recuperados, hemos entrenado bien para jugar a las dos de la tarde, un horario complicado. La única baja que tenemos es la (del central) Copete, que además de cumplir sanción por el ciclo de tarjetas, no se ha recuperado de un golpe en el tobillo", explicó.

El entrenador de Ciudad de México fue contundente al analizar la posibilidad de que su equipo regrese a la isla con un empate en el Nuevo Mirandilla, resultado que le beneficiaría.

"No podemos especular. Si sales a empatar, generalmente pierdes. Y lo dice una persona que lleva 500 partidos en España, en mi país y en mundiales. Eso de que el empate me sirve no funciona. Aunque luego, si vas empatando a falta de diez minutos, te puedes plantear recoger el equipo. Pero de inicio no puedes calcular empates, aun reconociendo que nos beneficiaría", apuntó.

Al referirse a la escasa producción ofensiva de su equipo esta temporada en la Liga, materializada en goles (26 en 32 partidos, solo por delante del Cádiz que ha marcado 22), Aguirre dijo que el acierto ante las porterías rivales compete "a todo al equipo, no solo a los delanteros".

"En algunos partidos no hemos podido reflejar nuestro buen juego con el gol. Hemos merecido más. El gol es un trabajo de todos y sería injusto mencionar solo a los delanteros", señaló.

Preguntado por el Cádiz que espera en el Nuevo Mirandilla, Aguirre respondió: "El mismo que vino a jugar aquí (empate 1-1 en Son Moix)."

"Tiene otro mister (Mauricio Pellegrino), y en su campo, con su gente compite muy bien. Son fuertes en el juego aéreo, llegan muy bien por fuera y suelen ganar las segundas jugadas. Es un equipo bien trabajado, que sabe a lo que juega. Nuestro tarea es neutralizarlos, jugar con personalidad. No te puedes achantar, aunque claro, decirlo aquí (en la rueda de prensa) es muy fácil, luego ha que hacerlo en el campo", expuso Javier Aguirre.