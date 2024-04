Aitana y Sebastián Yatra abren su corazón y revelan sus sentimientos en su nueva canción, 'Akureyri'

Los fans de Aitana y Sebastián Yatra están de enhorabuena. Después de días calentando motores y revelando algunas pinceladas de su nueva colaboración a través de sus redes sociales, este 26 de abril se ha estrenado por fin 'Akureyri', la canción con la que los cantantes confirman su reconciliación, ¡y se sinceran como nunca sobre sus sentimientos! El nombre de su esperadísima colaboración, Akureyri, se debe a la ciudad islandesa a la que viajaron juntos el pasado febrero, y en la que fueron vistos por varios testigos en actitud cómplice. Un reencuentro que desató los rumores de reconciliación en la pareja cinco meses después de su ruptura y tras el que los artistas han sido sorprendidos de lo más cariñosos y acaramelados disfrutando de un romántico paseo abrazados por Madrid, confirmando sin necesidad de palabras que se han dado una segunda oportunidad. Y qué mejor celebración para su historia de amor que esta balada, "la canción más especial en mucho tiempo" -como ha reconocido Aitana- en la que abren su corazón y en cuyo videoclip se dejan ver más cómplices y naturales que nunca, gritando al mundo entero lo enamorados que están y la química que ha hecho de ellos una de las parejas más admiradas del momento. La letra completa de 'Akureyri', a continuación: Sonríeme una vez más Verás que soy capaz de alargar esta noche Quédate a dormir al lado de mí Cuéntame un poco de ti, tu dolor lo sentí Aunque te cueste hablarlo me lo puedes decir En tus ojos verdes vi un poco de gris Pásame tu abrigo, abrázame No soy buena para el frío ni seré Pero esta noche contigo encontraré Mi cama en tu sofá Tu brazo de almohada me acompañará A soñar con Akureyri y fantasear Que nos queda tiempo juntos y olvidar Que mañana despierto y no estás más Quedamos tú y yo mirando el cielo Esperando una aurora que no llega y qué más da Si estamos tú y yo Que no brille el cielo no importa Tú me alumbras mucho más Y esta luz nunca se irá Te miré, te miré y te pensé hasta que tú reaccionaste Hasta que me besaste Un halago, un azul, unos labios rosados tuyos Aunque tuvo un final, al final no fue culpa de nadie Nunca es culpa de nadie, pero te extrañaré Pásame tu abrigo, abrázame No soy buena para el frío ni seré Pero esta noche contigo encontraré Mi cama en tu sofá Tu brazo de almohada me acompañará A soñar con Akureyri y fantasear Que nos queda tiempo juntos y olvidar Que mañana despierto y no estás más Quedamos tú y yo mirando el cielo Esperando una aurora que no llega y qué más da Si estamos tú y yo Que no brille el cielo no importa Tú me alumbras mucho más Y esta luz nunca se irá