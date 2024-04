Antonio Tejado, acorralado. Salen a la luz sus conversaciones con María del Monte antes del robo

Días después de que el juez que instruye el caso del violento robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal rechazase por segunda vez la salida de prisión en libertad condicional de Antonio Tejado, salen a la luz nuevos y determinantes datos que dan un vuelco a la situación y complican y mucho el futuro del sobrino de la cantante. El volcado del teléfono del ex de Rosario Mohedano -analizado minuciosamente por los investigadores en las últimas semanas- ha concluido, y aporta importantes revelaciones que explican por qué el sevillano lleva en prisión desde el 12 de febrero. Tal y como ha adelantado 'El Diario de Sevilla' los datos obtenidos de su móvil han acorralado completamente a Tejado y le implicarían en el asalto a la vivienda de su tía. En primer lugar, ha salido a la luz que Antonio se reunió con Arsen Garibian, 'El ruso' -presunto cabecilla de la organización criminal- el 23 de agosto, a menos de 24 horas del robo a la casa de la folclórica. Un encuentro que habría durado alrededor de 3 horas y durante el que Tejado llamó a María del Monte para recordarle que tenían que hablar "del perrillo" (con el que apareció en su residencia la mañana después del violento atraco), aunque todo apunta a que la intención del joven sería descubrir los planes de su tía para el 24 de agosto, fecha del 'golpe'. Ese mismo día, además, también llamó al 'Ruso' y después a Inmaculada Casal, lo que ha llevado a pensar a los investigadores que esa reunión habría sido clave para perpetrar el robo. Sería en diciembre cuando Tejado volvería a ponerse en contacto con Arsen Garibian, al que insistió en reunirse con él, supuestamente, para realizar algún tipo de transacción económica. En los mensajes obtenidos del volcado, el televisivo tiene una urgencia para quedar con 'El ruso', al que le cuenta que está "apretaete" con la Navidad porque aun no ha comprado "los reyes" de sus hijos. Y a pesar de que en uno de los audios que intercambian el 26 de diciembre el presunto cabecilla de la banda le dice a Antonio que se verán antes de Reyes -podría ser para darle el dinero obtenido de la venta de los relojes que robaron en la casa de María del Monte- los investigadores creen que Tejado no llegó a recibir ninguna cantidad. SUS REVELADORES MENSAJES ENTRE TÍA Y SOBRINO El volcado del teléfono desvela además los mensajes que la artista y su sobrino intercambiaron unos días antes del robo, enviándole fotos de sus relojes de alta gama e incluso ofreciéndole la posibilidad de comprar uno por 6.900 euros a finales de julio de 2023, aunque Antonio le dice que tiene que esperar porque ha tenido que pagar los gastos de una obra en su casa y no es buen momento. Mensajes que se enviaron entre junio y agosto -el último el 16, apenas una semana antes del atraco- que demostrarían que Tejado sabía qué relojes tenía su tía y "el conocimiento del valor de los objetos que tenía en el interior de su vivienda" -de los que María envió imágenes a su sobrino, en ocasiones por iniciativa propia y en otras a petición del joven- y que posteriormente le fueron sustraídos en la madrugada del 24 de agosto. Conversaciones y reuniones que acorralan a Antonio, pero que no dejan de ser meras suposiciones ya que en ningún momento el sevillano habla abiertamente de dinero ni sobre su tía con 'El ruso', pero sí serían indicios suficientes para que el juez haya vuelto a denegarle la salida de prisión.