Bertín Osborne explica porqué todavía no es momento de hablar de sus polémicas personales

Bertín Osborne ha reaparecido este miércoles en el teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes donde ha actuado esta tarde en un concierto solidario a favor de Amacovid. A su llegada, desafiante y sin ganas de hablar, entraba al recinto y dejaba a la prensa con la palabra en la boca, pero cuando ha terminado el concierto, la actitud ha sido otra. Sereno y tranquilo, ha asegurado que se encuentra "bien" aunque "no estoy al cien por cien, pero estoy casi bien". En cuanto al concierto, ha desvelado que "lo he dado todo porque aquí si vienes hay que darlo todo", pero "hace unas semanas todavía estaba mal, he estado malo como un perro". Ese tono conciliador y amable con la prensa sorprendía a los propios reporteros y el cantante comentaba que "hay veces que a uno no le apetece hablar de nada", pero siempre intenta atender a los profesionales de la comunicación: "Procuro serlo, pero todos somos humanos y llega un momento en el que las mismas cosas te molestan, y dices 'no tengo nada de contar nada'". Estos meses en los que ha estado bastante bajo de salud debido al Covid persistente que padece, Bertín nos ha explicado entre risas que "no me cuida nadie, yo solo, tengo un perro nuevo", pero sí que ha querido dejar claro que sus hijas han estado ahí: "Mis hijas maravillosas, como siempre, es que están tan bien educadas". Además, también ha desvelado lo feliz que está por Ana Cristina y su enlace matrimonial: "Mi Ana Cristina, ya le digo yo al novio siempre 'estás vigilado'", asegurando que es una hija más para él: "Es como mi cuarta niña". Por último, el artista ha querido aclarar que no va a hablar nada respecto a sus polémicas con Gabriela Guillén porque "hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto", pero que "en el momento que estén os lo diré, pero cuando se sepa".