Jamaica reconoce al Estado de Palestina y recalca que la solución es dos Estados es "la única opción viable"

El Gobierno de Jamaica ha anunciado su decisión de reconocer el Estado de Palestina y ha reiterado su respaldo a la solución de dos Estados como "la única opción viable" para resolver el conflicto, que sufrió un repunte el 7 de octubre a raíz de los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y la posterior ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza. "Jamaica sigue abogando por la solución de dos Estados como la única opción viable para resolver el duradero conflicto, garantizar la seguridad de Israel y respetar la dignidad y los derechos de los palestinos", ha dicho la ministra de Exteriores jamaicana, Kamina Johnson Smith. Así, ha recalcado que "con el reconocimiento del Estado de Palestina, Jamaica refuerza su defensa de una solución pacífica" y ha agregado que "va en línea con el firme compromiso de Jamaica con los principios de la Carta de Naciones Unidas, que busca generar un respeto mutuo y una coexistencia pacífica entre los Estados, al tiempo que reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación". Johnson Smith ha indicado que la decisión se enmarca además en las preocupaciones de Jamaica por la ofensiva contra Gaza y la crisis humanitaria en el enclave, así como su defensa de una vía pacífica para resolver el conflicto a través del diálogo, en lugar de por medios militares. "Jamaica sigue apoyando todos los esfuerzos para reducir las tensiones y establecer una paz duradera en la región y pide a todas las partes que consideren las graves consecuencias de un recrudecimiento del conflicto y se comprometan con soluciones diplomáticas que garanticen la seguridad y la soberanía de todos", ha zanjado. Tras ello, la viceministra de Exteriores palestina, Amal Jadu, ha dado las gracias a Jamaica por "estar del lado de la paz, la justicia y el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación", según un mensaje en su cuenta en la red social X. Asimismo, ha compartido el comunicado del Ministerio de Exteriores jamaicano, algo que también ha hecho la misión permanente palestina ante la ONU. EL RECONOCIMIENTO POR PARTE DE BARBADOS De esta forma, Jamaica se convierte en el 140 Estado miembro de la ONU en reconocer al Estado de Palestina, apenas cinco días después de que Barbados hiciera lo propio. Previamente, el último país en reconocer a Palestina como un Estado fue San Cristóbal y Nieves, en julio de 2019. El ministro de Exteriores de Barbados, Kerrie Symmonds, afirmó el viernes que el Gobierno "ha adoptado la decisión de que es el momento adecuado para reconocer al Estado de Palestina por la vía diplomática", antes de agregar que esta medida no afecta a la relación que mantiene con Israel, al que reconoce desde 1967. Symmonds destacó que las relaciones bilaterales con Israel "han sido excepcionalmente buena" y argumentó que las autoridades de Barbados siempre han defendido ante Naciones Unidas la viabilidad de la solución de dos Estados. "Irónicamente, pese a haber dicho al mundo que nos gustaría ver materializada la solución de dos Estados, Barbados no había reconocido al Estado de Palestina", argumentó. "Por ello, es algo incongruente e inconsistente", sostuvo. "He llevado los papeles necesarios ante el Gabinete para poder reconocer formalmente un error que hemos cometido durante años y que hay que corregir. Hemos contactado con el Estado de Palestina para señalar nuestra intención de reconocerla formalmente como un Estado", afirmó. El ministro de Exteriores de Barbados mostró además la "decepción e insatisfacción incondicional" del país y todos los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) por "la crisis humanitaria" en Gaza y "lo desproporcionado de la respuesta israelí" a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás. "Pido que la razón vuelva a su lugar, que prevalezcan la lucidez y la serenidad y que se confíe en un mejor juicio y el uso de la buena determinación, en un esfuerzo para estabilizar y reducir las tensiones en esa parte del mundo", zanjó, según un comunicado publicado por el Servicio de Información del Gobierno de Barbados. IMPULSO AL RECONOCIMIENTO DE PALESTINA Durante los últimos meses ha aumentado la actividad diplomática en torno al reconocimiento del Estado de Palestina, en el marco del conflicto desatado por los ataques de Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. La ofensiva de Israel contra Gaza ha causado ya cerca de 34.200 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, a los que se suman más de 480 fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes o en ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este. Este impulso diplomático tuvo su reflejo en la votación celebrada el 18 de abril en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el posible ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en el organismo, un proceso paralizado desde 2011. Sin embargo, la recomendación de admisión fracasó después de que Estados Unidos ejerciera su derecho a veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad, después de que doce países votaran a favor y dos --entre ellos Reino Unido, también miembro permanente-- se abstuvieran. La petición ya fue presentada en 2011, si bien el proceso quedó paralizado. En esta ocasión, fue relanzado después de que el representante palestino ante la ONU, Riad Mansur, pidiera a principios de abril en una carta al secretario general, António Guterres, que se revisara el estatus de observador no miembro, obtenido en 2012. Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha impulsado junto a Irlanda una iniciativa en el seno de la Unión Europea (UE) de cara a reconocer a Palestina como Estado, algo que Madrid podría hacer en "semanas", según afirmaron la semana pasada fuentes gubernamentales a Europa Press. De hecho, el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, afirmó recientemente que ve "más cerca" este momento. "Me gustaría ver si hay otros países que desearían hacerlo al mismo tiempo que España e Irlanda y creo que los indicios son positivos en relación a eso", manifestó desde Bruselas.