Doña Elena, al margen del miedo de la infanta Cristina porque su hija Irene pueda seguir los pasos de Victoria Federica

A pesar de que el hermetismo de su entorno es absoluto, seguimos conociendo detalles de la relación sentimental que Irene Urdangarín mantiene desde hace varios meses con Juan Urquijo y Moreno, nieto de Teresa De Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, y hermano menor de Teresa Urquijo, que recientemente ha protagonizado la boda de la temporada con José Luis Martínez-Almeida. La pareja se conoció en verano de 2023 en una fiesta organizada por Victoria Federica, y el flechazo fue instantáneo. Lo que comenzó como una amistad especial dio paso a una historia de amor en toda regla el pasado otoño, y a pesar de que las circunstancias no eran sencillas a priori porque la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se encuentra desde enero de voluntariado en Camboya, la distancia no ha hecho mella en su felicidad. Una relación que doña Cristina habría intentado a toda costa que no saliese a la luz, ya que su gran miedo como ha revelado Alejandro Entrambasaguas este fin de semana en 'Fiesta' es que Irene siga los pasos de su prima Victoria, se abra un perfil público en redes sociales y se convierta en un personaje del corazón como le ha pasado a su sobrina. "Está preocupada porque teme que su hija deje de lado sus estudios y se acerque al mundo de los influencers. Está intentando evitar que Irene se dedique a este mundo" ha asegurado. Algo sobre la que le hemos preguntado a la infanta Elena, que una vez más ha hecho oídos sordos a las informaciones sobre su familia. Tras un fin de semana en el que no se ha desplazado a Sanxenxo para visitar a su padre el Rey Juan Carlos como ha hecho en los últimos viajes del Emérito a nuestro país, la hermana de Felipe VI reaparecía este lunes en su trabajo y, muy seria y ocultándose bajo un sombrero y gafas de sol, ha dejado en el aire si es cierto que doña Cristina está preocupada por Irene y si su gran miedo es que siga los pasos de Victoria Federica. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!