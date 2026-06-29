Los Memphis Grizzlies traspasan a Ja Morant a los Portland Trail Blazers

Miami (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Los Memphis Grizzlies traspasaron este lunes al escolta Ja Morant a los Portland Trail Blazers a cambio de Jerami Grant y Kris Murray, informó la cadena ESPN.

Morant, dos veces seleccionado para el Partido de las Estrellas de la NBA, se encontraba en la rampa de salida desde la pasada temporada, durante la que se especuló fuertemente con que los Grizzlies intentaron deshacerse del escolta.

El jugador, de 26 años, llegó a ser una de las caras más visibles de la liga en sus inicios, pero ha sufrido un calvario de lesiones en los últimos años. La pasada temporada apenas participó en 20 encuentros en los que promedió 19,5 puntos y 8,1 asistencias.

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Esa cifra aumenta a 79 partidos en las tres últimas temporadas.

El declive actual que atraviesa Morant, novato del año en 2020, comenzó en marzo de 2023, cuando la NBA le impuso una suspensión de 25 partidos por sostener un arma de fuego con la mano durante una retransmisión en directo en las redes sociales de un amigo.

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Su llegada a los Trail Blazers supone una apuesta arriesgada para la franquicia de Oregon, que aspira a ganar puestos en el Oeste tras caer en primera ronda de los 'playoffs' el pasado mayo.

Para ello será clave la química entre Morant y Deni Avdija, la estrella actual de los Trail Blazers.

Los Grizzlies, por su parte, se hacen con el alero Jerami Grant, que promedió 18,6 puntos y 3,5 rebotes en la última temporada y tiene contrato por un año, además de una opción del jugador para extenderlo.

El equipo de Memphis acabó el año lejos de 'playoffs' y se encuentra actualmente en reconstrucción. EFE