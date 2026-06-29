Cuba y Argentina miden el nivel de Panamá en el clasificatorio al Mundial de la FIBA

Ciudad de Panamá, 29 jun (EFE).- Panamá buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Clasificatorio de las Américas al Mundial FIBA Catar 2027 en una exigente doble jornada ante Cuba y Argentina, dos selecciones de perfiles opuestos que el entrenador de la Roja sin mangas, Nelson Colón, definió como rivales "fuertes" y "totalmente diferentes".

"Estamos bien conscientes de que estos dos partidos serán fuertes y totalmente diferentes. Tenemos que mentalizarnos primero en lo que va a ser Cuba", expresó el entrenador puertorriqueño en declaraciones recogidas este lunes por la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba).

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Colón insistió en la necesidad de enfocarse en el primer desafío ante la escuadra cubana, al considerar que este duelo "es el que nos abre la puerta para seguir avanzando".

"Vamos a tratar de hacer todo lo posible por ganar ese partido en casa (ante Cuba) y celebrar aquí nuestra clasificación", afirmó el estratega boricua.

Una vez superado el compromiso ante Cuba, Panamá pondrá su atención en Argentina, una de las potencias del continente.

"Todos saben la calidad y los jugadores que representa y que trae el equipo de Argentina. Son dos retos que tenemos que aceptarlos, estar todos en la misma página y entender que las preparaciones son diferentes", sostuvo.

Por su parte, el base panameño Iverson Molinar, jugador del Hapoel Be'er Sheva B.C.de la Superliga israelí, destacó la importancia de ambos encuentros y aseguró que el equipo mantiene una elevada motivación de cara a la doble jornada.

"El enfoque está alto. Sabemos que estos dos partidos, no solamente contra Cuba, sino también contra Argentina, son bien importantes para nuestras pretensiones de clasificar", manifestó.

El jugador de la selección nacional subrayó que el choque ante Cuba representa la oportunidad "de avanzar a la siguiente ronda", mientras que el duelo frente a los argentinos servirá para "saber cómo está nuestro nivel y competir con uno de los más grandes del mundo".

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El base también expresó que "cada vez que pienso en jugar en casa se me pone la piel de gallina" y al pasó indicó que siempre "es un honor y un orgullo poder representar al país".

Molinar tuvo además palabras de elogio para el técnico Nelson Colón, al señalar que "es un coach que de verdad sabe demasiado. Solo queda escucharlo y venir a jugar".

Panamá, que está encuadrado en el grupo D junto a Uruguay, Argentina y Cuba, en la segunda ventana de la eliminatoria -el pasado mes de febrero- lograron un triunfo 84-81 sobre los cubanos y cayeron ante Argentina 101-75. EFE