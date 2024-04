Crónica del Barça Femení - Chelsea, 0-1

El Barça Femení perdió este sábado ante el Chelsea (0-1) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina, en un duelo en el que estuvieron irreconocibles, sin tirar siquiera entre los tres palos y anuladas por un Chelsea que fue de menos a más y que terminó siendo superior físicamente al Barça, que no obstante tuvo el empate en la última jornada. Fue el peor partido de este Barça en el peor momento. Poco balón, pocas ocasiones, demasiados errores y perder el guión del partido, dejando que lo impusiera finalmente el Chelsea. Y, aún así, Alexia Putellas tuvo lo que hubiera sido un gran 1-1 en la última jugada, sobre la bocina, rematando fuera una asistencia de cabeza de Lucy Bronze tras una falta indirecta botada por Salma Paralluelo. Un 'quiero y no puedo' de manual. Quizá en esta semana en la que Aitana Bonmatí y Patri Guijarro comentaron que el nivel de la Liga F era muy inferior al de la WSL inglesa, este partido evidenció más esas diferencias. El Barça se topó con unas rivales muy, muy superiores a lo que se encuentra cada fin de semana en la Liga F. Ahora tocará remontar en Stamford Bridge, y el año pasado, en las 'semis', allí el Barça ganó 0-1. Y eso que las blaugranas empezaron cómodas en el terreno de juego del Lluís Companys, con el balón y con ocasiones, como un tiro que se fue demasiado arriba de Aitana Bonmatí o una contra conducida por la Balón de Oro, por el centro del ataque, y culminada en córner al desviar Jessica Carter el tiro de Salma Paralluelo. Pero poco a poco se empezó a jugar a lo que quería el Chelsea, sin ocasiones en ninguna área pero jugando en campo blaugrana, lejos de la portería defendida por Hampton. El Chelsea subía líneas, regalaba el balón al Barça pero con una presión que obligaba a las de Jonatan Giráldez a jugar en una zona para nada peligrosa. En la que es la séptima presencia del Barça en semifinales de la 'Champions', la sexta consecutiva, no se vio al Barça que se acostumbra a ver. No hubo asociaciones rápidas, no hubo pegada ofensiva, no se encerró el Chelsea obligado en su propia área. Mariona probó fortuna con un centro-chut que se estrelló en el lateral de la red, pero tampoco aparecían las genialidades individuales de las estrellas 'culers'. Y el Chelsea, que no había tenido ninguna ocasión de gol. Ni siquiera un disparo fuera de los tres palos. Pero esa tendencia de ir jugando cada vez más en el área blaugrana propició que un error de Irene Paredes diera el balón al Chelsea y la alemana Sjoeke Nüsken la pisó, se regiró, creando huecos entre blaugranas como si fuera Aitana Bonmatí, y asistió a una Erin Cuthbert que no falló, con un buen disparo que batió a Cata Coll. Un palo duro antes del descanso. El Barça no pudo igualar la contienda antes de ir a unos vestuarios a los que Jonatan Giráldez acudió raudo, con su libreta en mano llena de apuntes de cosas a mejorar. Pero la segunda parte fue para Emma Hayes, la técnica 'blue' que debió ser clara a sus jugadoras; 'perder tiempo como sea'. Es una suposición, pero por lo visto en los segundos 45 minutos, la pelota estuvo casi más tiempo parada que en juego. Hubo mucho tiempo añadido (9 minutos), pero al Barça le cortaron el ritmo de juego. Cuando parecía que, con la entrada de Alexia Putellas y Lucy Bronze al campo, el Barça despertaba y se acercaba más a la meta de Hampton, el VAR anuló un penalti del Chelsea por fuera de juego posicional de Salma Paralluelo. Una Salma Paralluelo que, en el minuto 85, tuvo el empate en sus botas al rematar, casi con la pantorrilla, un gran centro de Caroline Graham Hansen. Montjuïc chilló, viendo el gol, pero este no llegó. Pero de igual modo que el Barça, el Chelsea también rozó el gol, el que hubiera sido el 0-2, unos minutos antes. La delantera colombiana del Chelsea Mayra Ramírez, con pasado en la liga española al jugar en el Levante y el Sporting Club de Huelva, estuvo cerquísima de poner el 0-2 en el marcador pero, tras una larga carrera y pugna con la defensa 'culer', su disparo forzado no vio portería. Llegó poco el Chelsea, pero lo hizo con sumo peligro. El Barça, que estaba invicto en sus últimos 15 partidos de la UEFA Women's Champions League, deberá remontar en Londres para intentar ir a la final de San Mamés. Y lo hará ante un Chelsea que se creció en la montaña mágica para lograr el décimo partido consecutivo en la competición sin perder, siendo su racha más larga en su historia. Con este 0-1 el Chelsea logra su primera victoria ante el Barça, que encaja su primera derrota de la temporada y primera victoria como local desde 2019. Pero, antes, en la final de Gotemburgo, el Barça se proclamó campeón con un 4-0. Y en las semifinales de la pasada edición, Stamford Bridge vio ese 0-1 (esperanzador) y en el Camp Nou el empate (1-1) dio el pase al Barça. Ahora, las catalanas, deberán subir el listón, mostrar la gran cara que suelen tener e ir a por todas a por una remontada londinense que les meta en la final de San Mamés, que sería la quinta para las 'culers'. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 0 - CHELSEA, 1 (0-1, al descanso). --EQUIPOS. BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle (Lucy Bronze, min.63), Irene Paredes, Engen (Alexia Putellas, min.63), Rolfö; Walsh, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro; Graham Hansen, Paralluelo y Mariona Caldentey (Vicky López, min.73). CHELSEA: Hampton; Lawrence, Carter, Buchanan, Charles; Kaneryd, Cuthbert, Nüsken, Leupolz; Ramírez (Reiten, min.90+2) y James (Macario, min.73). --GOLES. 0-1. Min.40, Cuthbert. --ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA). Amonestó a Patri Guijarro (min.79) y Paredes (min.83) en el Barça Femení. --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys, 36.428 espectadores.