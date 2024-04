Rebelo de Sousa ve "probable" que Costa presida el Consejo Europeo tras las conclusiones del caso 'Influencer'

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, cree que es "probable" que "un portugués" --en aparente alusión al ex primer ministro António Costa-- presida el Consejo Europeo, tras las últimas conclusiones de la Justicia que establecen que las acusaciones de la Fiscalía por el caso 'Influencer' son "meras especulaciones". El nombre de António Costa lleva mucho tiempo sonando en los pasillos de Bruselas para sustituir a Charles Michel, pero que también apareciera en las sospechas de la Fiscalía portuguesa por el caso 'Influencer' obstaculizó en cierta medida una candidatura que cuenta con el agrado de las familias europeas. Sin embargo, el camino para Costa podría haber acabado de allanarse, después de que los jueces hayan concluido en un último informe este miércoles que no hay pruebas de que ejerciera presión alguna para la construcción de un centro de datos en la localidad de Sines y que el "plan criminal" del que había hablado la Fiscalía no es más que "un conjunto de mera especulaciones". Tras conocerse estas conclusiones, Rebelo de Sousa, quien ya había mostrado públicamente sus simpatías por esta candidatura de Costa y subrayado que no comentaría las decisiones de la Justicia, incidió en sus comentarios anteriores en relación a esta posibilidad de que fuera el próximo presidente del Consejo. "Tengo la sensación de que comienza a ser más probable que haya un portugués en el Consejo Europeo en el próximo otoño en Bruselas", dijo el miércoles a los periodistas en los márgenes de una ceremonia celebrada en Coimbra, tal y como recogen los medios portugueses. Mientras tanto, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, se ha mostrado más comedido y ha preferido no hacer comentarios sobre estas declaraciones de Rebelo de Sousa ni sobre la decisión de la Justiciasportuguesa. "No está en la agenda del Consejo ni en la mía", dijo a su paso el miércoles por Bruselas. En la capital belga se reunió por primera vez con un Michel ya de salida que le expresó a Montenegro su interés por que tanto él como Portugal sigan teniendo un papel destacado dentro de las instituciones europeas. "El compromiso de Portugal con el proyecto europeo es fortísimo", subrayó el jefe de Gobierno portugués. Sin embargo, en lo que respecta a la candidatura de Costa a presidir el Consejo, prefiere esperar: "No voy a comentar esta decisión, ni esos comentarios del presidente de la república", dijo, y zanjó la cuestión afirmando que se trata de un asunto que está fuera de su agenda hasta la celebración de las próximas elecciones europeas previstas para el 9 de junio. Más claro fue el actual ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, quien hace unas semanas aseguró en una entrevista para CNN que el nuevo Gobierno portugués no se opondría a una candidatura de Costa para un cargo europeo. A pesar del caso 'Influencer' --cuyas últimas conclusiones también benefician al que fuera su jefe de gabinete, Vítor Escária, en cuyo despacho se hallaron 75.000 euros en efectivo, y al consultor Diogo Lacerda Machado--, Costa siempre ha sido considerado principal favorito al Consejo Europeo, aunque hay otros bien posicionados como el ex primer ministro italiano Mario Draghi.