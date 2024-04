Borrell asegura al primer ministro palestino que la UE seguirá "aliviando la catástrofe humanitaria" en Gaza

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha conversado este miércoles con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, sobre la "catástrofe humanitaria" en la Franja de Gaza y sobre la reciente oleada de violencia por parte de colonos israelíes en Cisjordania. "He hablado hoy con el primer ministro palestino Mustafa sobre la situación en Palestina y en la región. Le he asegurado el apoyo continuado de la UE para paliar la catástrofe humanitaria en Gaza, reformar y fortalecer la Autoridad Palestina y exigir responsabilidades a los colonos violentos", ha publicado Borrell en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Durante la misma jornada, el jefe de la diplomacia europea ha expresado su solidaridad al ministro de Exteriores jordano, Ayman Safad, por la encrucijada en la que se encuentra el país ante "múltiples crisis" regionales y por la violación de su espacio aéreo durante el ataque iraní contra territorio israelí. En ese sentido, ambos han mostrado su preocupación por la nueva escalada que supone el ataque iraní, y han vuelto a pedir moderación a ambas partes para "no eclipsar la crisis en Gaza". "Es necesario un alto el fuego inmediato y duradero, así como la liberación de los rehenes. La población de Gaza necesita ayuda urgente: el acceso seguro y sin trabas de la ayuda humanitaria sigue siendo fundamental", ha expresado Borrell, que ha vuelto a pedir una financiación adecuada para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y su "indispensable" e "insustituible" papel.