Las encuestas a pie de urna en Croacia dan la victoria al HDZ del primer ministro Andrej Plenkovic

Los colegios electorales de Croacia han cerrado ya este miércoles a las 19.00 (hora local) en unos comicios legislativos marcados por la alta participación respecto a ocasiones anteriores y en los que, según las primeras encuestas a pie de urna, la Unión Democrática Croata (HDZ) del primer ministro Andrej Plenkovic habría logrado la victoria. De acuerdo con estos resultados preliminares, y según recoge la prensa croata, el HDZ se habría hecho con 58 diputados, ocho menos que en las pasadas elecciones de 2020, pero asentándose como la fuerza más votada en Croacia. Tras los conservadores se sitúa la coalición Ríos de Justicia, liderada por los socialdemócratas, con 44 diputados. Los ultranacionalistas del Movimiento Patria, también consolidan su posición como tercera fuerza más votada al obtener 13 diputados, dos más que hasta ahora. El partido progresista Mozemo (Podemos en croata) mejora ampliamente sus resultados y logra once escaños, casi triplicando su representación actual. El liberal Most logra un asiento más, pasando de ocho a nueve diputados. De confirmarse estos resultados, que coinciden con las encuestas publicadas a lo largo de las últimas semanas, la gobernabilidad en Croacia dependerá de que los conservadores del HDZ o la coalición socialdemócrata consigan los apoyos necesarios para formar Gobierno, una tarea que a priori no se plantea sencilla. La población croata ha votado este miércoles en unas anómalas elecciones convocadas hace poco más de un mes después de que las principales formaciones parlamentarias aprobaran la disolución de la cámara a instancias del primer ministro Plenkovic. Aquella maniobra parecía tener como objetivo la celebración de elecciones antes de que el Gobierno se pudiera ver lastrado por recientes polémicas. De acuerdo con los datos de la Comisión Electoral Estatal de Croacia, más de 1,6 millones de personas habían depositado ya su voto a las 16.30 (hora local), dos horas y media antes del cierre de los colegios. Esta cifra representa algo más del 50,5 por ciento del electorado y supone una cifra récord en el país europeo.