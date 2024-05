Gamarra acusa a Sánchez de "ejercicio de degeneración democrática" para "evitar ser controlado por contrapoderes"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado este miércoles en Logroño que Pedro Sánchez está realizando "un ejercicio de degeneración democrática" para "evitar ser controlado por contrapoderes como son los jueces, la oposición y los medios de comunicación libres", frente a lo que ha defendido la citación a dar explicaciones en el Congreso que los 'populares' han hecho al presidente del Gobierno, y la alternativa del PP para una "verdadera regeneración". En una visita que ha realizado esta mañana al Festival de Arquitectura Concéntrico, que hoy finaliza en la capital riojana, Gamarra ha apuntado que "hemos vivido un retiro espiritual, por decirlo de alguna manera, de Pedro Sánchez durante cinco días y cuando ha llegado el momento de ponerse ante los españoles, lo que hemos encontrado es un presidente del Gobierno que no asumía ningún tipo de responsabilidades y seguía sin dar ningún tipo de explicaciones a los problemas que le acorralan". "Cuando volvió a aparecer -ha continuado la dirigente del PP- los problemas de los españoles estaban ahí y seguían allí. Él sólo habla de un problema que él imagina, unas persecuciones que él dice que padece, pero la realidad de Pedro Sánchez es que tiene un problema personal, que es un problema político y judicial. Pero mientras él se preocupa sólo de eso, de cómo huir de ese problema, los españoles tienen todos sus problemas ahí". Así, a su juicio, "lo que hace Pedro Sánchez con este gran engaño es que quiere convertir a 48 millones de españoles en protagonistas secundarios de la realidad de nuestro país". Ha hecho referencia, por contra, a datos "del crecimiento del paro y la destrucción de empleo, los datos de la última semana de la inflación, cómo siguen subiendo los precios y la gente no llega a final de mes, cómo seguimos pagando los españoles más IRPF y no se ajusta al incremento del coste de la vida, por lo tanto hay más presión fiscal, siguen los problemas ahí de los jóvenes para acceder a una vivienda y así podríamos ir sumando". "Vemos -ha añadido- cómo cada día hay más familias españolas que tienen a todos sus miembros en paro o cómo la cesta de la compra de los españoles tiene ya a un 10% de españoles que ni tan siquiera pueden comer proteínas dos días a la semana. Esos son los problemas de los españoles, de los que Pedro Sánchez no ha reflexionado parece ser que nada durante los cinco últimos días. Lo que le decimos a los españoles es que para el Partido Popular ellos son los protagonistas y que hay otra política posible, la política que busque soluciones, es en lo que trabajamos y es para lo que estamos y para lo que vamos a estar". En palabras de Gamarra, "ante todo este ejercicio, este gran engaño que lo que lleva detrás es un ejercicio de degeneración democrática por parte de Pedro Sánchez para evitar ser controlado por aquellos que en una democracia tienen que controlarle, es decir, los contrapoderes, el poder judicial, por supuesto la oposición y una prensa libre". Frente a todo esto, ha considerado que "Alberto Núñez Feijóo ya tiene una alternativa que ha planteado, y es la regeneración democrática de verdad, que pasa por pedir la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que dé explicaciones a todos los españoles, a todos los españoles sobre aquello sobre lo que todavía no ha dado ni una sola respuesta y pretende huir y sobre todo también para que concrete cuáles son esos planes con los que quiere atacar la independencia del poder judicial y quiere atacar también la libertad de prensa en nuestro país". "En España, con nuestros pilares del Estado de Derecho no tenemos ningún tipo de problema. El problema lo tiene Pedro Sánchez con los pilares del Estado de Derecho en nuestro país. Esos que tienen la obligación y la responsabilidad de controlarle y que vamos a seguir defendiendo. Uno, que comparezca. Dos, la no utilización de lo que deben de ser instituciones independientes como puede ser el CIS, como puede ser Radio Televisión Española y tantas y tantas instituciones que está colonizando", ha asegurado. Además, ha reseñado la necesidad de "impulsar un plan de regeneración institucional en nuestro país, ése que ya conocen todos los españoles y que es necesario reforzar, y por supuesto haremos un llamamiento a la sociedad española a que no se quede ni quieta ni callada, como no se va a quedar quieto ni callado el Partido Popular ni Alberto Núñez Feijóo". BULOS. Sobre los bulos, Gamarra ha afirmado que "detrás de toda esta pantalla que ha generado Pedro Sánchez durante estos cinco últimos días, hay un intento de victimizarse y decir que está siendo perseguido y convertirse en perseguidor, perseguidor de la prensa libre, perseguidor del Poder Judicial, perseguidor de la oposición". Por lo tanto, ha dicho, "una cuestión es que haya que combatir los bulos en el marco, que haya que hacerlo, y otra cosa es que todo aquello que incomoda a Pedro Sánchez o que no le gusta porque se refiere a sus conductas, a sus entornos, a su partido o a su gobierno, sea un bulo, y no". Además, ha criticado que "para mentiras, las del propio presidente, que hemos visto cómo ha manipulado frases que no ha dicho el presidente Feijóo y que está utilizándolas una y otra vez en referencia a su mujer a la que pone como escudo, estamos esperando a que desmienta o pida disculpas por las mentiras y los bulos que él mismo está utilizando durante las últimas 48 horas". "Por lo tanto -ha añadido-, lo primero que tiene que hacer es, si realmente es un ejercicio de buena fe, cosa que yo creo que a estas alturas ya todo el mundo pone en duda, que es única y exclusivamente una estrategia electoral utilizando una estrategia sentimental, pues evidentemente no debería de estar mintiendo él". Ha apelado la responsable 'popular' a "la posibilidad de impulsar más transparencia en la información y las actividades que afectan al entorno del presidente del Gobierno algo que ya se impulsa en el ámbito europeo y que se puede impulsar también en España". Pero, ha avisado, "no nos olvidemos el conflicto de intereses que ya existe en nuestro país y de lo que estamos hablando y de lo que no da cuenta Sánchez y que le afecta directamente a él es a la situación de conflicto de intereses que se ha podido producir por las actividades que ha desarrollado su entorno". "Ha habido otras parejas del presidente del gobierno en nuestro país y es una cuestión de actuar de una manera coherente y una manera evidentemente según las reglas del sentido común y de la protección de lo que debe ser el conflicto de intereses entre quien está al frente del país y las actividades o los intereses que pueden tener todo su entorno. Lo que hemos planteado es la posibilidad de regular la transparencia que debe existir en relación a las actividades del entorno del presidente del Gobierno o del Gobierno en su conjunto, ha finalizado.