Hamás afirma que los rehenes son víctimas de los "cálculos internos" de Netanyahu

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este miércoles que los rehenes son víctimas de los "cálculos internos" del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al que responsabilizan del bloqueo de las negociaciones. En ese sentido, Hamás ha destacado que sus demandas, tales como un alto el fuego permanente, la salida de las tropas israelíes, o la entrega de ayuda humanitaria sin poner trabas, coinciden ampliamente con quienes quieren el fin de la guerra. "La ocupación está ahogada en su crisis política y en los cálculos internos de su gobierno", ha argumentado Zaher Yabarin, alto cargo del brazo político de Hamás, para explicar la responsabilidad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que en el hecho de que aún haya más de cien personas bajo cautiverio. "Están atrapados en las cuentas internas de Netanyahu y hasta que estas cuentas internas de Netanyahu no estén finalizadas, no habrá un acuerdo sobre los prisionero", ha dicho Yabarin, informa el diario gazatí 'Felestin'. Yabarin se ha dirigido a las familias de los rehenes para decirles que "el tiempo se acaba" y que las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos son las mismas que tienen que padecer los detenidos palestinos y el resto de los habitantes de la Franja de Gaza. "Hasta ahora, el enemigo ha matado a 70 de sus prisioneros, y el destino de algunos es desconocido", ha dicho Yabarin, quien ha lamentado que Israel se oponga a las demandas de Hamás, "gran parte de las cuales" cuentan con el beneplácito de la comunidad internacional, como la vuelta de los desplazados a sus hogares. "Nadie entiende por qué Netanyahu insiste en mantener a los desplazados en el sur, y todos se han convencido de que la idea del desplazamiento tenía objetivos políticos y no operativos: el desplazamiento y el compromiso de Netanyahu con el sionismo religioso para reubicar Gaza", ha dicho.