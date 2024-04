La NASA busca una forma más barata y rápida de traer muestras de Marte

La NASA solicitará a la industria espacial propuestas tecnológicas para traer muestras de Marte a la Tierra de una forma más barata y rápida que su plan actual, que fija este objetivo para 2040. Estas muestras no sólo ayudarán a comprender la formación y evolución de nuestro sistema solar, sino que también pueden utilizarse para prepararnos para futuros exploradores humanos y ayudar en la búsqueda de signos de vida antigua por parte de la NASA. El rover Perseverance de la NASA ha estado recolectando muestras para su posterior recolección y regreso a la Tierra desde que aterrizó en Marte en 2021. Los instrumentos que pueden enviarse a Marte no llegan al nivel de sofisticación de los disponibles en la Tierra para realizar análisis exhaustivos de las muestras. "Mars Sample Return será una de las misiones más complejas que la NASA haya emprendido jamás. La conclusión es que un presupuesto de 11.000 millones de dólares es demasiado caro y una fecha de retorno de 2040 está demasiado lejos", admitió en un comunicado el administradior de la NASA, Bill Nelson. "Aterrizar y recolectar las muestras de manera segura, lanzar un cohete con las muestras desde otro planeta -lo que nunca se ha hecho antes- y transportar de manera segura las muestras a más de 33 millones de millas de regreso a la Tierra no es una tarea fácil. Necesitamos mirar fuera de lo común para encontrar un camino a seguir que sea asequible y que devuelva muestras en un plazo razonable". Para lograr el ambicioso objetivo de devolver las muestras clave a la Tierra antes y a un costo menor, la agencia está pidiendo a la comunidad de la NASA que trabaje en conjunto para desarrollar un plan revisado que aproveche la innovación y la tecnología probada. Además, la NASA pronto solicitará propuestas de arquitectura de la industria que podrían devolver muestras en la década de 2030 y reducir el costo, el riesgo y la complejidad de la misión.