Biden aplaude ante Netanyahu la respuesta israelí al ataque de Irán y confirma la implicación de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aplaudido ante el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la capacidad de Israel para contener el ataque masivo lanzado por Irán y ha confirmado que las fuerzas norteamericanas también han "ayudado" para lograr derribar "casi todos" los drones y misiles lanzados en las últimas horas. "Aunque hoy no hemos visto ataques contra nuestras fuerzas o instalaciones, seguiremos vigilantes ante cualquier amenaza y no dudaremos en tomar las acciones que sean necesarias para proteger a nuestra gente", ha dicho Biden, en un comunicado en el que ha condenado el ataque "sin precedentes" lanzado por Irán y por sus socios en la región. En este sentido, ha asegurado que él mismo había dado orden de movilizar equipos en la zona ante la posibilidad del ataque iraní, habida cuenta de que Teherán llevaba semanas anticipando que respondería al bombardeo contra su Consulado en Damasco perpetrado el 1 de abril. Biden, como ya había avanzado en redes sociales, ha trasladado de viva voz el "férreo" apoyo de Estados Unidos a Israel, señalando que, con la respuesta militar dada este domingo de madrugada, el país también "envía a los enemigos el claro mensaje de que no pueden poner en peligro su seguridad". La nota no alude en ningún momento a la posible respuesta israelí a estos ataques y Biden se limita a avanzar una reunión este domingo con líderes del G7 para "coordinar una respuesta diplomática unida". La Administración norteamericana también seguirá en "estrecho contacto" con las autoridades israelíes.