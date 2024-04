María Teresa Campos, muy presente: Terelu se derrumba y Carmen Borrego lleva sus zapatos

Las hijas de una de las presentadoras españolas más queridas de los últimos tiempos se juntaban de nuevo en televisión en el plató de '¡De Viernes!' tras varios meses sin hacerlo para tratar los temas que rodean a su familia. La exconcursante de 'Supervivientes', recién aterrizada de Honduras como quien dice, cogía el toro por los cuernos y se enfrentaba a una entrevista muy dura de la mano de su inseparable hermana. Terelu Campos comenzaba la charla entre hermanas recordándole que "no estás sola, yo estoy aquí" y Carmen confesaba sentirse nerviosa pero dentro de una serenidad porque "tú tienes un hijo y al día siguiente no deja de ser tu hijo o no dejas de querer a tu hijo". Aunque reconocía que se ha equivocado y le ha roto el corazón. "Era algo, para mí, absolutamente inesperado" confesaba con el corazón en un puño. Agradecía a su hermana que fuera ella quien le diera la noticia porque "si hubiera sido otra persona me hubiera dolido más, tu mano me dio paz". Era entonces cuando las hermanas recordaban a su madre y defendían que todo esto no hubiera ocurrido si María Teresa Campos siguiera viva y con buena salud. Carmen comentaba que: "Una madre que hubiera sufrido enormemente porque yo soy su hija, pero es su nieto al que ella adoraba y al que siempre dijo que era el hombre de su vida, no se lo hubiera esperado, no lo hubiera comprendido y gracias a Dios esto ha pasado ahora y se lo hemos podido evitar". Carmen Borrego defendía que su hijo siempre estuvo muy pendiente de su abuela, que siempre que su trabajo se lo permitió, acudió a verle, siempre cuidando no encontrarse con ella. Era entonces cuando emitían imágenes de María Teresa Campos con su nieto, momento en que las dos hermanas se emocionaban al oírle hablar de José María como "el hombre de su vida". Incluso Carmen compartía cómo su hijo acudió rápidamente cuando se enteró del empeoramiento de su abuela. Para sentir a su madre más cerca, Carmen confesaba llevar unos zapatos que pertenecieron a la presentadora. Por último, José Antonio León comentaba cómo José María había dicho en alguna ocasión que se avergonzaba de su apellido, a lo que Carmen respondía diciendo que si eso era cierto, sería lo único que le avergonzaría de su hijo. Terelu añadía que el apellido le ha dado mucho a su sobrino, sin referirse a la parte económica, sino a la parte de cariño y amor de la familia.