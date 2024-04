Matan a tiros a un destacado opositor del Frente de Liberación Oromo en Etiopía

El Frente de Liberación Oromo (OLF) ha anunciado este miércoles sobre la muerte a tiros de uno de sus altos miembros, Bate Urgessa, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una carretera en su ciudad natal, Meki, en la región etíope de Oromía. "El asesinato injustificado y extrajudicial de figuras políticas y culturales oromo reconocidas y activas ha sido un acto sistemático de silenciamiento de los oromo a lo largo de años y décadas", reza un comunicado de la organización publicado en su perfil de la red social Facebook. Asimismo, ha indicado que está llevando a cabo su propia investigación sobre la muerte, "a pesar de que las circunstancias son tan difíciles", mientras que han hecho un llamamiento a las organizaciones de Derechos Humanos y "las personas amantes de la paz para que lleven a cabo de inmediato una investigación neutral e imparcial". Por su parte, el que fuera el brazo armado del OLF, el Ejército de Liberación Oromo (OLA), ha señalado que Bate, que había regresado a su ciudad natal para visitar a su madre pero se alojaba en un hotel, fue "ejecutado a quemarropa" después de que "las fuerzas de seguridad le sacaran de su habitación durante la medianoche". Además, ha denunciado que no les han dejado recuperar el cuerpo y están impidiendo la realización de nuevas autopsias. "En los últimos años, Bate ha sido arrestado y encarcelado en repetidas ocasiones por el Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed", ha indicado el OLA, que ha recordado que ha sido acusado "engañosamente de intentar incitar a la violencia". También ha subrayado que "se mantuvo firme frente a la opresión y se atrevió a soñar con un futuro donde cada voz pudiera ser escuchada". No obstante, ha lamentado que "por desgracia su viaje ha sido truncado por la mano cruel de la tiranía", de forma que "este rayo de esperanza ha sido extinguido por las manos insensibles de la dictadura", en lo que ha considerado un "cobarde acto de brutalidad". "Nos lo arrebataron y lo silenciaron quienes temían el poder de sus convicciones y la fuerza de su carácter. Pero su espíritu sigue vivo y es una luz que guía a todos los que se atreven a desafiar las fuerzas oscuras de la opresión y la injusticia en Etiopía", ha expresado el OLA. RESPUESTA DEL GOBIERNO Después de que se haya apuntado a "fuerzas de seguridad" como los supuestos atacantes de Bate, el Gobierno regional de Oromía ha condenado su muerte y ha afirmado que "la propaganda en curso para responsabilizar al Gobierno no es aceptable de ninguna manera". En un comunicado del Departamento de Comunicación de Oromía, las autoridades han indicado que le mataron "hombres sin identificar" y han añadido que "quienquiera que lo cometiera, el acto es totalmente inaceptable". Además, el comunicado ha acusado a "algunas entidades políticas" de utilizar la oportunidad para sus "pérdidas políticas". Con todo, ha dicho que anunciará al público los detalles de la muerte de Bate Urgessa, siguiendo el proceso de investigación legal: "Es imposible atribuir a nadie la responsabilidad de la muerte hasta que las fuerzas de seguridad lo investiguen", ha concluido. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía (EHRC), a través del director del organismo, Daniel Bekele, ha pedido una investigación "rápida, imparcial y completa por parte de las autoridades regionales de Oromía y las estatales de Etiopía para hacer que los perpetradores rindan cuentas". La Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se ha sumado a la declaración de EHRC para "pedir una investigación completa": "La justicia y la rendición de cuentas son fundamentales para romper el ciclo de violencia", ha indicado. El OLF luchó durante décadas por la secesión de la región de Oromía, pero en 2018 anunció que renunciaba a la lucha armada, aceptando la oferta de amnistía del primer ministro, Abiy Ahmed, el primer oromo en ocupar el cargo en el país africano. El grupo rebelde OLA se escindió del OLF tras el acuerdo de paz.