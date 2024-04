Montse Tomé: "El partido nos ha dado mucha información y nos prepara para lo que viene"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, admitió que les costó tener "continuidad" con el nuevo planteamiento que dispuso este martes en la victoria ante Chequia y resaltó que el partido les había dado "mucha información" y les había preparado "para lo que viene". "Intentamos iniciar el partido con una estructura nueva que no habíamos probado, con línea de tres, cuatro por dentro con buen pie para tener la posesión y tres arriba marcando mucha amplitud y profundidad. Queríamos meterles en su campo, pero nos costó tener continuidad para generar el posicionamiento en campo que solemos tener", explicó Tomé en rueda de prensa. La asturiana insistió en que al equipo le costó "tener continuidad con el balón" y "encontrar situaciones hacia delante". "Ellas venían fuerte, sabíamos que era un equipo intenso y esperábamos que presionase arriba, pero queríamos, a partir de la posesión meterlas en su campo. Fueron muy intensas y no pudimos tener esa continuidad para tener la confianza de ser España", indicó. La entrenadora ovetense celebró la reacción de la segunda partido y "lo positivo" de darle la vuelta al marcador. "Este partido nos ha dado mucha información. En el fútbol son 90 minutos en los que hay que buscar respuestas desde el campo y desde fuera, y esto nos prepara para todo lo que viene", remarcó Tomé, que no dudó en felicitar al rival por su buen partido. La seleccionadora remarcó que uno de los "objetivos" en esta concentración era el de "seguir mejorando la manera de jugar" del equipo porque "el cómo" es algo que les importa "mucho". "Estos partidos nos preparan para los Juegos. El equipo va madurando y va a seguir cogiendo esta competitividad a nivel internacional", apuntó. También se mostró satisfecha de que supiesen sobreponerse el 0-1. "Somos un equipo que trata de empezar fuerte e imponer su juego, y cuando tienes un resultado adverso tienes que buscar respuestas, eso también forma parte de la mentalidad de las futbolistas de estar atentas al plan", afirmó. Finalmente, la entrenadora se llevó una "sensación muy buena" del ambiente vivido en El Plantío. "El estadio estaba lleno y la gente en la calle nos ha estado transmitiendo muchísimo cariño. Quiero agradecer todo el cariño, tenemos que seguir trabajando para que haya más gente siguiendo a este equipo", sentenció.