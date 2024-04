Miércoles, 10 de abril de 2024 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 10 abr (EFE).-

.- Gaza.- El Gobierno de Israel reúne a su gabinete para abordar las últimas negociaciones con Hamás y el avance de la guerra en Gaza, ante las discrepancias de ministros israelíes sobre priorizar una tregua y la liberación de rehenes o seguir presionando militarmente.

.- Kiev (Ucrania).- Rusia intensifica sus ataques contra Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, que teme ser víctima de otra ofensiva de los rusos y recibe apoyo del resto del país en medio del terror de los bombardeos.

.- Bruselas (Bélgica).- El Parlamento Europeo debate y vota el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), cuya tramitación acabará antes de que termine esta legislatura tras años de negociaciones y disputas entre los Veintisiete.

.- Koh Samui (Tailandia).- La segunda sesión del juicio contra el español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, continúa este miércoles con la declaración de cuatro testigos más de la Fiscalía y tras la decisión del juez de prohibir que se informe de los detalles de lo que ocurre en la sala.

.- Washington (EE.UU.).- La Organización de Estados Americanos (OEA) celebra este miércoles una segunda reunión, esta vez a petición de Colombia y Bolivia, con el objetivo de abordar la grave crisis diplomática desatada entre Ecuador y México después de que las fuerzas ecuatorianas asaltaran la embajada mexicana en Quito para sacar de allí al exvicepresidente Jorge David Glas Espinel.

.- Washington (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se reúnen este miércoles en la Casa Blanca con el objetivo de frenar el auge de China mediante el fortalecimiento de sus lazos en defensa y economía, aunque con la duda de si ambos abordarán un acuerdo comercial en el sector del acero al que Washington se opone.

.- Seúl (Corea del Sur).- Los centros de votación abrieron el miércoles para la celebración de elecciones parlamentarias en Corea del Sur, unos comicios considerados como un referendo sobre la gestión del actual e impopular Gobierno del conservador Yoon Suk-yeol.

.- Lisboa (Portugal).- El Gobierno de centroderecha del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, se reúne este miércoles antes del comienzo mañana del debate sobre su programa en el Parlamento en una sesión en la que los partidos podrán presentar mociones de rechazo para tumbar al Ejecutivo.

.- Miami (EE.UU.) El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe en Miami un premio de parte de una organización religiosa judía, en la primera jornada de su tercer viaje a EE.UU. desde que asumió el cargo en diciembre pasado, durante el cual visitará también Texas para reunirse con el empresario Elon Musk.

.- Hualien (Taiwán).- La ciudad de Hualien trata de pasar página tras el terremoto más intenso de los últimos 25 años en Taiwán, que ha provocado trece muertos, seis desaparecidos y más de 1.100 heridos, así como pérdidas millonarias en el sector turístico, principal impulsor de la economía local.

.- Santo Domingo (República Dominicana).- Los haitianos en suelo dominicano parecen creer más en la providencia que en la clase política para superar la grave crisis que vive su país.

.- Brasilia (Brasil).- Investigadores brasileños han puesto en marcha un método para luchar contra el mosquito transmisor del dengue que utiliza al mismo insecto como caballo de Troya para diseminar un larvicida, en medio de la peor epidemia de la enfermedad de la historia del país.

.- Buenaventura (Colombia).- Crónica sobre la travesía por el Pacífico colombiano del rompehielos y buque de investigación Arctic Sunrise, de la organización ambientalista Greenpeace, que visitó el santuario de flora y fauna Isla de Malpelo para documentar su biodiversidad y la amenaza que representan los plásticos en los océanos.

.- Tegucigalpa (Honduras).- En Honduras es necesario impulsar un pacto fiscal para mejorar la recaudación de impuestos, mejorar la gestión de los recursos públicos y combatir la pobreza que afecta a más del 60 % de los hondureños, según expertos consultados por EFE.

.- Ciudad de Guatemala.- "Los soldados quemaron mi casa. No sé por qué motivo lo hicieron. Nosotros no teníamos armas. No teníamos nada", relató María Avilés Torres, una indígena ixil que perdió a sus padres y tres hermanos asesinados por el Ejército de Guatemala, durante el juicio por genocidio contra del general retirado Benedicto Lucas García.

.- Quito (Ecuador).- Las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y de Interior y Gobierno, Mónica Palencia, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, están citados para declarar en dos comisiones de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador sobre el asalto a la Embajada de México.

.- Berlín (Alemania).- Un espectáculo multimedia presenta en Berlín el universo poético y fantástico del pintor Salvador Dalí. Mediante proyecciones a gran escala, hologramas, realidad virtual e inteligencia artificial, la exposición presenta esta nueva concepción de las obras mundialmente famosas del artista catalán de una forma nunca vista.

.- Los Ángeles (EE.UU.).- El pianista chino Lang Lang recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

.- Londres (Reino Unido).- La historia del fundador del Imperio sij, Ranjit Singh, brilla en la Colección Wallace de Londres, a través de pinturas, armaduras, joyas y otros objetos correspondientes al mayor esplendor de esta comunidad de la región del Punyab.

.- París (Francia).- Blue Jeans, el conocido autor español de novela juvenil, habla con EFE con motivo de la publicación de su nuevo libro, 'Una influencer muerta en París', que transcurre en la capital francesa.

.- Bagdad/Beirut (Irak/Líbano).- Millones de musulmanes celebran este miércoles el Aíd al Fitr (Eid al-Fitr), la fiesta que pone fin al mes sagrado de ramadán, que este año ha pasado entre luces y sombras con la guerra en la Franja de Gaza sin un alto el fuego.

.- Kuala Lumpur (Malasia).- Musulmanes se reunieron para rezar durante la mañana de este miércoles en la Mezquita Nacional de Kuala Lumpur con motivo de la celebración del Eid al-Fitr, que marca el final del mes de ayuno del Ramadán.

.- Ciudad Quezón (Filipinas).- Musulmales filipinos se reunieron para rezar durante la mañana de este miércoles en un parque de Ciudad Quezón con motivo de la celebración del Eid al-Fitr, que marca el final del mes de ayuno del Ramadán.

.- Banda Aceh (Indonesia).- Musulmanes indonesios participaron durante la mañana de este miércoles en la oración matutina en la Gran Mezquita de Baiturrahman en Banda Aceh con motivo de la celebración del Eid al-Fitr, que marca el final del mes de ayuno del Ramadán.

.- Dubái (Emiratos Árabes Unidos).- Musulmanes asistieron este miércoles a la oración del Eid al-Fitr en la Musalla del Eid de Nad Al Hammar, en Dubái.

.- Buenos Aires (Argentina).- Argentina publica las cifras de la actividad de la construcción en Argentina en febrero, después de que registrase en enero pasado una caída del 10,2 % respecto al mes anterior.

.- Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde las estadísticas de turismo internacional correspondientes a febrero, después de que en enero el número de extranjeros que visitó el país moderase su alza, con un aumento del 21,4 % interanual.

