Isabel Pantoja, rumbo a Madrid para su gran noche. ¡Todos los detalles!

4 años después de su último concierto en la capital, Isabel Pantoja vuelve a subirse a los escenarios madrileños. Será este sábado 13 de abril en el Wizink Center y, a pesar del secretismo que rodea a su esperadísima reaparición en la capital, cada vez conocemos más detalles de la que promete convertirse en una de las actuaciones más memorables de la artista. Aunque su gira '50 aniversario' ya ha hecho paradas en ciudades como Barcelona, Bilbao o Las Palmas, la de Madrid marcará un antes y un después. Nuevo vestuario, muchas sorpresas y un homenaje en torno a la figura de su madre, Ana Martín, que falleció en septiembre de 2021 y a la que Isabel recordará entonando algunas de sus canciones más emblemáticas y algún tema que dejará sin palabras a sus incondicionales. Sin embargo, y a pesar de que hace unos días el rumor corrió como la pólvora, no parece que su regreso a la capital sea también el de su hermano Agustín Pantoja a los escenarios, ya que por el momento el manager y mano derecha de la tonadillera no se plantea volver a la música décadas después de aparcar su carrera como cantante. Un concierto en el que, además, veremos a numerosos rostros conocidos, ya que haciendo una excepción ya que Isabel no suele invitar a celebrities a sus conciertos, habrá una espectacular alfombra rosa a las puertas del Wizink Center por la que pasarán la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Carmen Lomana, Hiba Abouk, Rosa Benito, Makoke, Andrea Levy, Eduardo Navarrete, Alejandra Prat, o Santiago Segura entre otros. Sin embargo no veremos a sus hijos, ya que a pesar del gran momento profesional que atraviesa, la viuda de Paquirri sigue sin tener ningún tipo de relación ni con Kiko Rivera ni con Isa Pantoja, que ha confesado que aunque le gustaría ver el concierto no irá para evitar suspicacias y que la gente la acuse de 'provocar' un incómodo reencuentro con su madre. En plena cuenta atrás para su gran noche en Madrid, Isabel ha viajado este miércoles de Jerez de la Frontera a la capital en avión privado -como ha hecho en sus últimos desplazamientos- para ensayar con su orquesta y preparar su repertorio para que todo salga a la perfección este sábado. Sin la compañía de su amiga Mariló de la Rubia -de la que no se ha separado en las últimas semanas- pero sí de su hermano Agustín, Pantoja llegaba al aeropuerto gaditano sonriente pero, fiel a su hermetismo ante las cámaras y ocultando su mirada detrás de sus características gafas de sol negras, ha evitado revelar cómo se encuentra y cómo afronta su próximo concierto. Ante su silencio, y el de su hermano, lo que nos ha llamado la atención ha sido la gran cantidad de maletas y portatrajes que los trabajadores del aeropuerto han llevado desde la furgoneta en la que llegó la artista hasta el avión en el que en estos momentos viaja a Madrid para ultimar todos los detalles de su actuación más esperada.