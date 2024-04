Turquía condena los planes de Grecia de declarar dos nuevos parques marinos en los mares Egeo y Jónico

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha condenado este martes los planes del Gobierno de Grecia de declarar dos nuevos parques marinos en los mares Egeo y Jónico, una acción que para Ankara interfiere en el "clima positivo" existente entre ambos países. "Se sabe que Grecia lleva mucho tiempo intentando beneficiarse de casi todas las plataformas (continentales) en el contexto de las cuestiones pendientes del Egeo. A pesar del reciente clima positivo en nuestras relaciones, parece que Grecia está explotando las cuestiones medioambientales una vez más", ha sentenciado. Asimismo, ha instado a Atenas a no incluir en la agenda "las cuestiones pendientes del mar Egeo y las cuestiones relativas al estatus de algunas islas, islotes y rocas cuya soberanía no ha sido cedida a Grecia por los tratados internacionales". "No aceptaremos los 'fait accompli' que Grecia pueda crear sobre accidentes geográficos cuyo estatus se discute", ha dicho, agregando además que aconsejan "a terceros, incluida la Unión Europea, que no se conviertan en una herramienta" de apoyo a Grecia en sus intentos "motivados por razones políticas" en materia medioambiental. Esto se produce después de que el Gobierno griego anunciara la medida con vistas a la novena conferencia internacional sobre los océanos, 'Nuestro Océano', que se celebrará los próximas días 16 y 17 de abril en Atenas, según recogió el diario 'Kathimerini'. Grecia y Turquía han protagonizado un constante desacuerdo a lo largo de las últimas décadas sobre cuestiones territoriales y la disputa sobre la soberanía de varias de las islas en el Mediterráneo occdidental, así como los recursos hídricos. Las tensiones han escalado en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, con especial mención a las disputas de la década de los 90, lo que en ocasiones ha despertado el temor de un conflicto interno en el seno de la Alianza Atlántica, de la que ambos países forman parte. El devastador terremoto que sufrieron zonas del centro y el sur de Turquía el pasado mes de febrero, con más de 51.000 muertos y 107.000 heridos, sirvió para un acercamiento de posturas gracias a la solidaridad mostrada por Grecia.