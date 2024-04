Más de 1.200 personas garantizarán la seguridad del millón de personas que celebrarán la Copa en Bilbao

Más de 1.200 personas participarán en el macrodispositivo establecido para la celebración de la Copa del Rey del Athletic Club este jueves, día para el que se espera cerca de un millón de personas en el entorno del Bilbao Metropolitano, sobre todo, en los márgenes de la Ría, por donde discurrirá la Gabarra con los campeones hasta el Ayuntamiento de Bilbao. Las concejalas delegadas del área de Seguridad, Amaia Arregi, y Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, acompañadas por el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Rodrigo Gartzia, han dado a conocer los diferentes operativos previstos. Gartzia ha indicado que, en primer lugar, esperan que en esta celebración se repita el mismo ambiente festivo que se ha vivido este fin de semana en Sevilla y Bilbao y, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, se ha preparado un macrodispositivo de seguridad, movilidad ciudadana y acompañamiento del Athletic. MÁS DE 1.200 PERSONAS En total, más de 1.200 personas van a trabajar en este dispositivo, entre agentes de la Ertzaintza, policías locales de ocho municipios, Osakidetza, 112 SOS Deiak, Cruz Roja, DYA, Servicios de Extinción de Incendios, Protección Civil y Organismos Dependientes de la Administración General del Estado. Rodrigo ha indicado que prevén que puedan congregarse en el entorno metropolitano de Bilbao, sobre todo en las márgenes de la Ría, cerca de un millón de personas y se ha elaborado un macrodispositivo que abarca todos los aspectos de la seguridad pública integral en tres niveles, tierra, mar y aire. El Athletic saldrá del Club Marítimo el Abra de Getxo sobre las cuatro y media de la tarde hasta llegar al Ayuntamiento de Bilbao y ha recordado que la navegación aguas arriba de este punto está prohibida. Una vez finalizada la recepción oficial en el Ayuntamiento, los jugadores se dirigirán en autobús hasta el Palacio de la Diputación Foral en Gran Vía. El viceconsejero ha añadido que, para que todo se desarrolle con "garantías de seguridad", desde la madrugada del jueves la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza realizará recorridos preventivos por la ría con sus equipos de drones, inhibidores de drones, ocho embarcaciones y dos helicópteros. Paralelamente, se han fijado seis puntos a lo largo del recorrido para posibles evacuaciones a tierra que serán los embarcaderos de Las Arenas, Erandio, Portugalete, Barakaldo y los pantalanes de Zorrozaurre y Deusto, que deberán permanecer despejados para uso exclusivo de los recursos policiales y sanitarios. Tras insistir en que estará absolutamente prohibida la navegación, amarre o fondeo con cualquier tipo de embarcación, ha añadido que tampoco se permitirá el acceso a las rampas, embarcaderos, zonas de atraque o muelles, además de tirarse o bañarse en las aguas de la Ría o el vuelo de drones no autorizados. Ha recordado que el vuelo de drones está prohibido y las sanciones pueden alcanzar hasta los 225.000 euros, mientras que, si se producen rescates en agua, también se tendrán que facturar. 47 ÁREAS CRÍTICAS Según han precisado, la Ertzaintza y las ocho policías locales ya han identificado y señalado 47 áreas críticas y 28 puntos de contingencia en el recorrido de la Gabarra. Esas áreas son espacios que pueden suponer un riesgo para las personas por sus características o por la previsible aglomeración de personas y vehículos. Por su parte, los puntos de contingencia son espacios habilitados para que los servicios de emergencias de Euskadi puedan atender o extraer a personas en caso de emergencia. Osakidetza coordinará el dispositivo sanitario asistencial de la celebración. Están previstas dos ambulancias medicalizadas, tres ambulancias con enfermería, 26 soportes vitales básicos y 12 puestos sanitarios avanzados, muchos de ellos móviles. "Los comportamientos incívicos no deben de ser tolerados", ha destacado el viceconsejero, que ha pedido que, en caso de que fuera preciso evacuaciones, hay que mantener la calma, caminar deprisa, "sin correr y de manera ordenada". Por su parte, la teniente de alcalde, Amaia Arregi, ha destacado que todavía están con la "resaca emocional" de lo vivido el sábado y la ciudad se prepara "para acoger este esperado momento". La edil ha precisado que el jueves los cortes empezarán de madrugada con motivo del montaje del vallado del recorrido del autobús que llevará al equipo ganador del Ayuntamiento a la Diputación. Estos cortes y desvíos del tráfico afectarán, fundamentalmente, al entorno del Arenal, plaza de Ernesto Erkoreka, Circular, así como los puentes del Ayuntamiento y Arenal y la Gran Vía hasta Moyua. En la fachada principal del Ayuntamiento se instalará una pantalla gigante para que la multitud congregada pueda seguir la retransmisión del evento y se ha habilitado un espacio de visión preferente junto al Museo Guggenheim para personas de movilidad reducida. Amaia Arregi ha apelado al sentido común de los ciudadanos para vivir este momento histórico pero "con responsabilidad", sin "exponernos ni exponer a nadie a ningún riesgos". TRANSPORTE PÚBLICO O A PIE Por su parte, la concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha aconsejado que se opte por desplazarse a pie o en transporte público, sobre todo, metro y tren para disfrutar de este "día histórico". Según ha apuntado, los accesos por carretera van a estar "complicados" y no solo estará difícil moverse en coche, sino también a pie en algunos puntos debido a los cortes previstos. Abete ha indicado que la mayoría de las restricciones se producirán el mismo jueves, de dos de la tarde a diez de la noche, aproximadamente, pero desde el miércoles a la noche, habrá algunas zonas, en el perímetro de la ría que se cerrarán y se vallarán, como en Zorrotzaurre donde únicamente se permitirá el paso a vecinos y a servicios esenciales desde las diez de la noche. Además, para vallar el recorrido del autobús, desde el Ayuntamiento al Palacio foral, habrá algunos cortes puntuales de tráfico, pero ha insistido en que las restricciones más importantes se llevarán a cabo a partir de las dos de la tarde y afectarán al entorno del Ayuntamiento, Arenal y la Plaza Circular, así como a los puentes del Consistorio, del Arenal y a la Gran Vía, en el tramo de la Plaza Circular hasta Moyua. Según ha precisado, previamente al paso de la gabarra y durante el mismo, para minimizar al máximo las afecciones, se irán sucediendo cortes de tráfico y en Olabeaga está previsto el cierre desde las dos de la tarde hasta las ocho y media, mientras que el Paseo de Uribitarte se cierra al tráfico de dos de la tarde hasta las nueve y media aproximadamente. En función de la afluencia de público, podrán ser cerrados también al tráfico la avenida Abandoibarra y calle Ramón Rubial. En el otro margen de la ría, se cerrará el acceso a Bilbao por la Ribera de Elorrieta y también por Botica Vieja, la avenida de las Universidades y el Campo Volantín que se cerrará al paso de la comitiva. Este corte está previsto entre las 14.00 horas y las 20.30 horas, aunque dependerá del transcurso del evento. Las pasarelas peatonales de Pedro Arrupe y Zubi Zuri se cerrarán desde las 14.00 horas para garantizar vías de evacuación y los puentes del Arenal y Ayuntamiento se cerrarán al tráfico rodado mientras que el resto de los puentos -Deusto, Euskalduna y La Salve- estarán abiertos tanto al paso de peatones como de vehículos. En el caso de la Salve, las escaleras se cerrarán al paso pero funcionará el ascensor. Las calles Sendeja, Viuda de Epalza y Arenal se cerrarán al tráfico y los garajes y aparcamientos quedarán sin acceso hasta la retirada del vallado. También se cerrará la calle Ribera en la madrugada del jueves, entre el puente de la Merced hasta el Arenal.