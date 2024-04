Mariona Caldentey: "El cambio de sistema no ha ido cómo queríamos, pero hay que ser impredecibles"

La centrocampista de la selección española Mariona Caldentey afirmó que no tuvieron "nervios" cuando Chequia se puso por delante en su duelo de este martes porque saben que deben tener "confianza y tranquilidad" y vio bien el cambio de sistema que preparó Montse Tomé porque deben ser "impredecibles", aunque estuvieron "más cómodas" cuando cambiaron en la segunda mitad. "Estamos un poco mal acostumbradas quizás a esos resultados amplios, pero no, nervios no. Es fútbol y ellas eran un equipo fuerte, incómodo y al final te llegan y te marcan, pero hay que tener confianza, tranquilidad y también demostramos que podemos darle la vuelta al marcador, que es importante", señaló Mariona Caldentey a los medios tras el partido. Sobre el cambio de sistema, la balear reconoció que no estaban "encontrando bien los espacios" con el 3-4-4 y que tras el descanso volvieron a lo que estaban "más cómodas". "Creo que está bien ir probando. Hay que ser impredecibles, está claro que no nos ha ido como queríamos, pero hay que seguir trabajando", comentó. La jugadora del FC Barcelona achacó a "la intensidad" que pusieron las checas como una de las causas de que perdiesen "más balones" de lo habitual. "Yo creo que en la segunda parte ya hemos estado mejor y al final cuando pierdes balones te penalizas, te da la sensación de no tener continuidad y eso no nos gusta a ninguna. Yo creo que cuando hemos cuidado más el balón es cuando hemos jugado mejor", comentó. "Yo creo que ya estábamos mereciendo esos goles porque estábamos llegando, pero es verdad que hasta que no lo metes, pues puede pasar de todo. Al final se la había dado a Jenni (Hermoso) y luego me la ha devuelto, así que hemos acabado el partido en paz", añadió Caldentey sobre su gol y el de la delantera madrileña a pase suyo. La internacional advirtió que esperaban que su rival no se metiese "en un bloque bajo porque es un equipo agresivo, que salta y empareja", pero sí le sorprendió más "esa agresividad" que mostraron en la primera parte. "Al principio del partido siempre tienen más energía y nos ha costado ajustarlo, pero lo bueno es que el partido dura 90 minutos y luego hemos estado mejor, ellas han bajado el ritmo y la intensidad y ha sido cuando hemos podido 'matar' el partido", detalló. La blaugrana habló también de su polivalencia y dónde se encuentra más cómoda. "Es verdad que la segunda parte ha sido más cómoda para todo el mundo, nos hemos encontrado mejor y yo lo que quiero es jugar donde me necesiten. Lo intentaré hacer de la mejor manera posible y sumar", remarcó. Finalmente, Mariona Caldentey celebró el ambiente vivido en Burgos. "La verdad es que es muy guay y es un placer poder jugar delante de tanta gente, de jugar en casa. Ojalá la gente se enganche a nosotras y que esto vaya para arriba porque nos ayuda mucho", subrayó.