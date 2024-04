Figuras del béisbol mexicano revelan que crecen junto a los jugadores de Grandes Ligas

México, 9 abr (EFE).- La llegada a la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) de figuras con experiencia en las Grandes Ligas como el dominicano Robinson Canó ha estimulado el crecimiento de peloteros locales, revelaron este martes a EFE jugadores del circuito de verano.

“He pulido mis debilidades. Me doy tiempo para mi preparación y con ello ser más preciso, no equivocarme a la hora de un lanzamiento para no darle oportunidad a los bateadores”, explicó Édgar Arredondo, lanzador de los Acereros de Monclova.

Arredondo, convertido en el 2013 en el jugador más joven en debutar en la LMB con 15 años y 11 meses, le tocó aprender de una de las estrellas que han llegado a México en las últimas campañas, el venezolano Pablo Sandoval, quien llegó en 2022 a la liga junto otro ganador de la Serie Mundial, Josh Reddick.

“Con Pablo aprendí cómo se debe comportar un pelotero dentro y fuera del terreno de juego. Una vez tuve una plática extensa con él sobre cómo muchos jugadores se pierden por cosas externas. Siempre es bueno escuchar a las personas que vienen de Grandes Ligas”, añadió Arredondo, de 26 años.

Sandoval fue una de las primeras figuras que llegaron a la LMB en la presente década. Antes de Pablo, llegaron en 2021 el dominicano Bartolo Colón y Addison Russell, campeón de la Serie Mundial en 2016 con los Chicago Cubs, pero que desde 2019 no está en Las Mayores por violencia doméstica, asalto sexual y abuso infantil.

Otro joven jugador que convive en el vestuario con un exastro del mejor béisbol del mundo es José Bravo, lanzador de 27 años de los Diablos Rojos del México, en los que tiene de compañero a Canó, ganador en 2009 de la Serie Mundial con los Yankees.

“Ahora me enfoco y me preparo más porque el tener estas figuras conlleva mayor exigencia por parte de la afición y la directiva”, comentó el refuerzo de los Cardenales de Lara venezolanos en el invierno pasado.

“A Canó le he aprendido la humildad que tiene con nosotros, ya seamos veteranos o novatos, ha sido la persona que es y es lo que uno le admira”, señaló Bravo.

Además de Canó, los Diablos Rojos ficharon al lanzador estadounidense Trevor Bauer, Cy Young de la Liga Nacional en 2020, quien desde 2021 no está en Las Mayores por una acusación de abuso sexual por la que recibió una sanción de dos temporadas.

Para Juan Kirk, catcher de los campeones Pericos de Puebla, el mérito de tener tantas figuras a su alrededor es de los directivos, quienes antes de la campaña 2024 anunciaron que ahora cada equipo de la LMB podrá contar con 20 extranjeros en sus nóminas.

Kirk, hermano mayor de Alejandro Kirk, receptor de los Toronto Blue Jays en las Grandes Ligas, dijo que el aumento de extranjeros en la LMB obliga a los mexicanos a subir su nivel.

“Traer a todos estos 'caballos' es algo especial, además de dar más espectáculo. Sobre el aumento de extranjeros no hay nada más que dar el 100 por ciento y disfrutarlo”, sentenció el jugador de 27 años.EFE

