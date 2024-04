El motivo del conflicto del clan Campos: "Paola obligó a José a ponerse en contra de su familia"

Una nueva polémica envuelve a la familia Campos, conocida por sus apariciones mediáticas y su estrecha relación con la prensa del corazón. La separación de Paola Olmedo y José María Amoguera ha desatado un escándalo, y es que todas las informaciones apuntan que las fotografías de la pareja en Málaga podrían haber sido el detonante de la exclusiva que desencadenó la tormenta familiar. Tal y como ha desvelado Makoke en 'Así es la vida', la pareja disfrutaba de unas vacaciones en la costa, exactamente en la casa de María Teresa Campos, cuando fueron sorprendidos por unos paparazzis. Una situación que la propia Alejandra Rubio ha asegurado que es de lo más normal, ya que todo el mundo conoce la casa de su abuela y por la zona se mueven muchos periodistas. Tras este suceso, una información llegó a oídos de Paola, quien reaccionó con furia al enterarse de que el entorno de los Campos podría estar filtrando información a los fotógrafos sobre sus ubicaciones en todo momento. Esta revelación desató un conflicto fundamental dentro de la familia: "Paola obligó a José a ponerse en contra de su familia". Sin embargo, las reacciones ante esta situación han sido diversas. Algunos miembros de la familia cuestionan la veracidad de la filtración, sugiriendo que Paola podría estar buscando una excusa para distanciar a José de sus seres queridos. Además, surgen dudas sobre la gravedad de este conflicto en comparación con otros problemas más profundos que podrían estar afectando las relaciones familiares. Es por ello que la hija de Terelu ha querido seguir mostrando su apoyo total a su tía: "No tiene sentido que se enfaden porque les sigue la prensa y luego ella dé una exclusiva. Si eso de verdad se lo ha creído, es que pocas palabras tengo que decir a eso. Es surrealista. No sé ni con qué beneficio o motivo se haría eso, es una tontería como una casa. Yo no me pronuncio nada de este tema, pero eres hijo o nieto de quien eres, vas a tener prensa en tu puerta. Eres de la familia." Según fuentes cercanas a la familia, Carmen se encuentra en una situación delicada. Aunque tendría en sus manos la capacidad de desmentir las afirmaciones de su hijo, la colaboradora de televisión ha optado por mantenerse al margen, demostrando su lealtad maternal. Aún así, ha reiterado su posición, negando rotundamente haber proporcionado información sobre su hijo y afirmando que nunca lo haría. Con el escándalo en pleno apogeo, Gema Fernández asegura que la próxima exclusiva podría provenir de Paola en un programa de televisión, agregando más leña al fuego en esta saga familiar llena de giros inesperados.