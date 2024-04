Crónica del España - Chequia: 3-1

La selección española femenina de fútbol sumó este martes su segunda victoria en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025 de Suiza tras ganar por 3-1 a Chequia, un marcador que, sin embargo, no reflejó la dificultad con la que se encontró en El Plantío de Burgos la campeona del mundo. La 'Roja' sudó más de lo esperado su triunfo y no tuvo un duelo tan fácil como el del pasado viernes ante Bélgica, pese a que el rival parecía indicar lo contrario. Pero el combinado checo fue más atrevido de lo esperado, apretó bien para incomodar e incluso llegó a ir por delante en el marcador. Una alegría que no le duró demasiado porque las locales, que tardaron en encontrar una buena versión y se agarró a la calidad de Mariona Caldentey, empataron y remontaron muy rápido para evitar que el susto fuese a mayores. Montse Tomé decidió retocar su equipo con las entradas de a María Méndez, Maite Oroz, Eva Navarro y Lucía García, y modificó un tanto su dibujo para jugar con tres atrás (Paredes, Méndez y Batlle), y meter muy arriba a Athenea del Castillo, a la que dejó todo el carril izquierdo, para que Mariona Caldentey jugase más entre líneas y buscar su asociación con Jenni Hermoso y Alexia Putellas. Un plan que no terminó de cuajar, en parte porque su rival sorprendió. Karel Rada ni metió cinco defensas ni tampoco se refugió atrás. Las checas trataron de apretar arriba, con la fuerza de su mediocampo, y no renunciaron a tener la pelota, lo que provocó un partido más abierto de lo esperado inicialmente que, de todos modos, podía haberse decantado del lado español si Lucía García hubiese sacado partido a un buen mano a mano o a un balón al que no llegó por muy poco delante de la guardameta. Chequia logró incomodar con su fuerte presión a una España más imprecisa de lo normal y a la que le costaba generar ocasiones más claras con el paso de los minutos, aunque tampoco sufría en exceso las acometidas del equipo visitante, que lo consagraba todo a lo que pudiera hacer Staskova, pero satisfecha de alcanzar la media hora sin haber encajado pese a que Lucía García tuvo una más que estrelló ante Votikova. El abarrotado El Plantío trataba de poner de su parte para ayudar a su equipo, que no lograba encontrarse ante la intensidad y orden de las checas que además dieron un buen susto en un balón perdido tras una falta lateral que 'cazó' Dubcova y envió por poco fuera. Tomé buscó soluciones colocando a Athenea del Castillo en la derecha, pero al descanso se llegó sin goles y con sólo un afilado disparo de Alexia Putellas como mejor ocasión. SUSTO Y REMONTADA. La campeona del mundo necesitaba soluciones y la primera fue la entrada de Olga Carmona por una errática Eva Navarro. España salió más intensa y manejó mejor el choque con un cabezazo de Irene Paredes y, sobre todo, un remate por encima del larguero de Athenea Del Castillo tras una buena internada de Caldentey como mejores avisos. La 'Roja' por fin parecía que lograba acorralar, pero entonces recibió el jarro de agua fría con el gran gol de Sonntagova. Afortunadamente, la número uno del ranking replicó rápidamente con un cabezazo de María Méndez a la salida de un saque de esquina provocado por una gran parada de Votikova a Lucía García. Tomé metió a continuación a Vicky López por Alexia Putellas y, sobre todo, a Salma Paralluelo, su mejor arma ofensiva en busca de la remontada, que salió, sin embargo, del talento de Mariona Caldentey. La balear dibujó un gran pase a Jenni Hermoso y esta lo embocó a la red para algarabía de la grada que mostró en todo momento mucho cariño a la madrileña. Salma Paralluelo pudo sentenciar poco después a una Chequia que acusó el golpe y el bajón físico que le empezaba a dejar a merced de las españolas. El poste repelió una gran jugada de Athenea del Castillo, pero, ya con muchos espacios, Mariona Caldentey dio tranquilidad con el tercer gol, premio a otro excelso partido. Las checas ya no tuvieron argumentos para volver a meterse en un partido más tranquilo en su tramo final y donde las mejores y pocas ocasiones fueron para la campeona de la Liga de Naciones. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 3 - CHEQUIA, 1 (0-0, al descanso) --ALINEACIONES. ESPAÑA: Misa; Batlle, Méndez, Paredes, Del Castillo (Redondo, min.83); Hermoso, Oroz (Abelleira, min,73), Caldentey, Putellas (López, min.61); Navarro (Carmona, min.46) y L.García (Paralluelo, min.61). CHEQUIA: Votikova; Slajsova, Dedinova, Pochmanova, Bartonova; Krejcirikova (Peckova, min.73), Cahynova, Sonntagova, K.Dubcova (Starova, min.73); Szewieczkova (Khyrova, min.43) y Staskova (Ruzickova, min.84). --GOLES. 0-1, minuto 56. Sonntagova. 1-1, minuto 58. María Méndez. 2-1, minuto 62. Jenni Hermoso. 3-1, minuto 71. Mariona Caldentey. --ÁRBITRA: Jelena Cvetkovic (SRB). Amonestó a Carmona (min.63), por España, y a Bartonova (min.17) y Slajsova (min.77), por Chequia. --ESTADIO: El Plantío de Burgos. 9.982 espectadores.