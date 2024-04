Carlo Ancelotti: "Lo que más me ha gustado del equipo es su coraje y personalidad"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó el "coraje" y la "personalidad" de su equipo en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City, en un partido "igualado" e "increíble" del que sale "satisfecho" y con la "confianza" intacta, para "repetir" planteamiento en el Etihad en la vuelta en ocho días. "Ha sido un partido igualado, competido, hasta que hemos tenido energía para presionar arriba. Hemos empezado muy mal, pero el equipo ha manejado la presión muy bien, con transiciones. Ellos han marcado dos golazos y hemos tenido las ganas y el compromiso de volver al partido. Tenemos desventaja porque jugamos fuera, pero con la esperanza de que podemos repetir lo que hemos hecho aquí", analizó el técnico italiano en rueda de prensa. El de Reggiolo expresó que el 3-3 final es un "resultado correcto", después de un "partido increíble" entre dos equipos "extraordinarios". "El resultado es adecuado, estamos satisfechos, esperamos repetir el mismo partido en Mánchester", deseó. "Lo que más me ha gustado es la interpretación del partido, con coraje y personalidad. Hasta que hemos tenido energía, ha salido todo muy bien", reiteró. "Hemos planteado un partido distinto, raramente vamos a presionar uno a uno y hoy lo hemos hecho. Queríamos incomodar al City y ha salido bien, hemos recuperado muchos balones", elogió el trabajo de su equipo. Especialmente, el de Bellingham, Rodrygo, Vinícius y Valverde, que "han trabajado mucho" ofensiva y defensivamente, por lo que "no han tenido la frescura que suelen tener habitualmente" de cara a gol. "Aunque nos ha permitido tener un buen control del partido", destacó. "Con Rodrygo por la izquierda buscaba su buena racha. A Vinícius no le cambiaba nada jugar por dentro. Rodrygo ha empezado bien por la izquierda, los dos lo han hecho muy bien, me ha gustado mucho todo el equipo", agregó. Y es que para Ancelotti "la línea tiene que ser esta" en la vuelta en el Etihad, sin "hacer muchos cálculos" y jugando "cara a cara" al City. "La confianza sigue siendo la misma. La idea era tomar un pequeña ventaja, pero no iba a cambiar mucho nuestro planteamiento para la vuelta", dijo, antes de asegurar que Nacho y Militao se disputarán el puesto en la defensa que deja la baja por sanción de Tchouameni. "Me gusta mucho el ambiente que habitualmente tenemos en el Bernabéu, una afición que empuja y ayuda. Estamos encantados de jugar en nuestro estadio. Como siempre, la afición en estos partidos nos ayuda a sacar nuestra mejor versión", zanjó.