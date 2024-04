Pep Guardiola: "Ganar al Madrid dos veces seguidas en esta competición no es fácil"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha afirmado este lunes que "ganar" al Real Madrid en Liga de Campeones dos años seguidos "no es fácil" porque son un equipo con "orgullo", además de asegurar que el duelo entre ambos equipos se ha convertido en "un clásico" en las últimas temporadas. "Ganar al Madrid dos veces seguidas en esta competición no es fácil porque ellos tienen su orgullo. Este partido es un clásico en los últimos años, pero no tengo la sensación de que sea la misma situación de la temporada pasada, ya que ambos equipos tenemos jugadores nuevos", explicó el entrenador del Manchester City en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Champions que enfrentará a su equipo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Guardiola es consciente de que tienen la "ventaja" de jugar la vuelta en casa, pero sabe que en el Bernabéu los partidos "son muy largos". "Se juegan muchos partidos dentro del mismo. Ellos presionan muy bien arriba y tienen mucha fuerza en las transiciones. Nosotros tenemos que intentar hacerles daño también y que sientan que estamos aquí para marcarles goles. Tenemos que intentar imponer nuestra manera de jugar", añadió. Con respecto a las declaraciones de Ancelotti asegurando que al Real Madrid le faltó personalidad en el partido del Etihad Stadium del año pasado, el técnico de Santpedor cree que "muchas veces" cuando pierde el conjunto blanco suelen pensar que es porque ellos "juegan mal" y no se tiene en cuenta lo que hace "el rival". "Yo pienso diferente, hay veces que perdemos y es porque el rival ha sido mejor", sentenció. En cuanto a las bajas, Guardiola quiso recordar que el Real Madrid también ha tenido "problemas" durante toda la temporada con Courtois, Alaba o Militao. "Es cierto que el mejor para combatir a Vinícius es Walker, y que se lesionó en un partido amistoso. Tendremos que adaptarnos con los jugadores que tenemos. En el tramo final de la temporada estamos teniendo problemas. Pensaremos que es lo mejor para sacar el mejor resultado de aquí", señaló. "Ganar la Champions el año pasado fue un alivio para el club. Estábamos haciendo muy bien las cosas y no habíamos ganado la Champions. Es una competición muy complicada y hace poco más de 10 años que estamos en la Liga de Campeones. No somos como Barça, Bayern o Inter, en términos de historia somos unos recién llegados, pero si lo hemos conseguido lo podemos volver a hacer", comentó sobre el hecho de conseguir el ansiado título. El técnico español sabe que, como en temporadas anteriores, tienen que jugar "dos partidos muy buenos" si quieres avanzar. "El nivel de ambos equipos es más parecido al partido de aquí de la temporada pasada que en el de vuelta o el que jugamos hace dos años en casa. Estamos en una situación bastante parecida", añadió. "En la vuelta del año pasado, el resultado de aquí era muy peligroso. El llegar a la final y pensar en lo que ocurrió la temporada anterior nos motivaba. Mañana será diferente, Ancelotti habrá buscado alternativas y nosotros necesitaremos cambiar algo. En defensa nos faltan piezas, y los partidos de ida son diferentes siempre se especula más", dijo sobre las similitudes y diferencias con el 4-0 del año pasado. Guardiola también elogió a Carlo Ancelotti, al que considera un gran entrenador también "en lo táctico". "Ser un buen gestor es muy difícil. La cuestión de un entrenador no solo es táctica, hay millones de factores que te hacen buen entrenador. Carlo sacó el mejor Pirlo en el pivote, el mejor Kroos bajándolo en la posición, ahora el mejor Bellingham", afirmó. Sobre Bellingham, al que se enfrentó cuando estaba en el Borussia Dortmund, confesó que cree que "marca la diferencia". "Ancelotti ha encontrado la mejor posición para él y ha hecho una gran temporada en cuanto a goles. Siempre ha sido brillante con sus equipo y selección. Solo tiene 20 años y tiene una carrera por delante increíble". Por último, explicó que el FC Barcelona siempre ha tenido "mucha influencia" en él, aunque añadió que no es "el mismo" que el que estaba en Barcelona. "He aprendido mucho de las ligas en las que he estado, pero hay mucha influencia del Barcelona en mí", concluyó.