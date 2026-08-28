La largada simbólica da inicio a la fiesta del Rally de Paraguay

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Asunción, 27 ago (EFE).- La fiesta del Rally de Paraguay dio inicio este jueves con la largada simbólica y la presentación de los 60 corredores que tomarán parte de la competencia en el departamento de Itapúa (sur), que acoge una etapa del Campeonato Mundial de la especialidad (WRC) por segundo año consecutivo.

Al ritmo del enérgico tema Thunderstruck de la popular banda de rock australiana AC DC, los organizadores dieron la salida oficial a los pilotos en el llamado Sambódromo de la ciudad de Encarnación, al que asistieron unas 15.000 personas que vibraron ante las piruetas de los corredores.

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"Lo que hemos visto hasta ahora este fin de semana nos muestra la misma pasión, el mismo compromiso y el mismo profesionalismo", dijo en un breve discurso la estonia Emilia Abel, jefa de Deportes de Carretera de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), tras recordar que el Rally de Paraguay fue premiado como el mejor del mundo en 2025.

La largada simbólica de esta noche tuvo lugar después de las pruebas o 'shakedown' de esta misma jornada, en la que se destacó como el mejor el japonés Takamoto Katsuta, a bordo de su Toyota GR Yaris Rally1.

El Rally de Paraguay constituye la undécima parada del WRC, que se corre desde 1973, y que en la edición local de 2025 tuvo al francés Sébastien Ogier, al mando de un Toyota Yaris GR Rally1, como vencedor.

Este año, la competencia en el país suramericano será más larga y más técnica, puesto que los organizadores agregaron casi 24 kilómetros más de corrido y 3 nuevos tramos, extendiendo la etapa desde los 335,22 kilómetros de 2025 hasta los 358,88 actuales, divididos en 22 secciones.

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Más temprano, el director adjunto del Rally de Paraguay, Ricardo Deggeller, dijo a periodistas que esperan unos 60.000 visitantes

"Por eso buscamos que esta edición pueda ofrecer una experiencia que no solo se limita a la carrera en sí, sino a muchas actividades que hacen del rally una gran experiencia para el público", apuntó, citado en una nota de prensa.

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La largada simbólica contó con la presencia del presidente y el vicepresidente de Paraguay, Santiago Peña y Pedro Alliana, respectivamente, quienes adelantaron que trabajan para que el evento mantenga una etapa paraguaya más allá de 2027, cuando vence el acuerdo de organización entre el país y el WRC.

"Queremos que el rally mundial no se vaya nunca más de Paraguay, porque este público se lo merece", dijo Alliana.

La undécima etapa del WRC, que se corre después de la Finlandia y antes de la Chile, tiene como aliciente la disputa de los primeros lugares, ya que el líder, el galés Elfryn Evans, suma 201 puntos, apenas 30 más que el finlandés Sami Pajari y 41 más que el japonés Takamoto Katsuta, por lo que la competición promete emociones fuertes.

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